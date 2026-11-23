Violento scontro a Porto Torres, un’auto si ribalta: conducente estratta dalle lamiere ed elitrasportata in ospedale

Grave incidente nel pomeriggio di ieri intorno alle 15:15 a Porto Torres, all’incrocio tra via Sassari e via Antonelli, dove due auto si sono scontrate. A causa del violento impatto, uno dei due mezzi ha terminato la propria corsa ribaltandosi sulla carreggiata con all’interno la sola conducente.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Porto Torres che ha prima stabilizzato il veicolo ribaltato e successivamente, utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, poi ha aperto un varco per liberare l’automobilista rimasta incastrata tra le lamiere.

Una volta estratta, la donna è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, giunto sul luogo del sinistro con un’ambulanza e con l’elisoccorso: dopo le prime manovre di stabilizzazione, è stata trasferita in elicottero al Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso. Presenti anche i Carabinieri di Porto Torres per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, le cui cause restano al momento ignote.