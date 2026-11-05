Via Fratelli Accardo Artigiani verso la gara d’appalto: pronte risorse per oltre 500 mila euro

Arriva alla fase conclusiva dell’iter per la riqualificazione della via Fratelli Accardo Artigiani. Il progetto, revisionato e aggiornato, è ora pronto per gara d’appalto che gli uffici della Centrale Unica di Committenza dovranno pubblicate nei prossimi giorni. L’importo dei lavori è di 517.220,30 euro, finanziati con fondi di bilancio. L’Amministrazione del Sindaco Raimondo Cacciotto ha scelto di anticipare le risorse da impiegare, nelle more dell’ottenimento del finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna legato al bando 2025, per un ammontare di 400.000,00 euro per il quale risulta in graduatoria.

Il progetto prevede la realizzazione della nuova sede stradale, la realizzazione dei nuovi marciapiedi, l’adeguamento di quelli esistenti unitamente agli attraversamenti pedonali, in maniera tale da garantire un transito sicuro ai pedoni e l’abbattimento delle barriere architettoniche presenti. Verranno realizzati nuovi parcheggi ed aiuole alberate e si prevede di sistemare i marciapiedi delle aree limitrofe. Saranno realizzate le nuove reti elettriche e di illuminazione poiché la via risulta esserne parzialmente sprovvista. Oltre a questi interventi sarà realizzato il completamento delle reti idriche, fognarie e di irrigazione del verde urbano che si ricollegheranno a quelle esistenti.

“Il progetto riveste importanza strategica – afferma l’Assessore elle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – valutata la necessità di procedere comunque con la realizzazione dell’opera e delle urbanizzazioni nella zona, anche in previsione della conclusione dei lavori della nuova circonvallazione. Una volta aperta, la nuova arteria stradale farà defluire una quota consistente del traffico veicolare proprio sulle vie oggetto dell’intervento”

Con la prossima pubblicazione del bando di gara, l’Amministrazione compie il passo decisivo per sanare una situazione di disagio infrastrutturale che i residenti della zona attendevano di veder risolta da anni, restituendo decoro e piena vivibilità all’intero quadrante urbano.