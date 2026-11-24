Via Fratelli Accardo Artigiani, Forza Italia contro la Giunta: «Basta annunci su un’opera avviata dal centrodestra»

Si accende il dibattito politico sulla riqualificazione di via Fratelli Accardo Artigiani. Il gruppo consiliare di Forza Italia Alghero — composto da Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini — interviene con una nota critica nei confronti dell’amministrazione guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto, contestando sia la gestione comunicativa dell’iter sia la paternità politica dell’intervento.

Secondo gli esponenti azzurri, la Giunta starebbe presentando come traguardi già raggiunti passaggi amministrativi ancora in corso: «Siamo ormai all’annuncio dell’annuncio dell’annuncio. Sulla riqualificazione di via Fratelli Accardo Artigiani l’Amministrazione Cacciotto continua a comunicare passaggi e intenzioni, presentando ogni volta come un risultato quello che, nei fatti, è ancora un procedimento amministrativo da completare». I consiglieri sottolineano come la gara d’appalto debba ancora svolgersi e come i lavori debbano ancora essere aggiudicati ed eseguiti, parlando di una comunicazione «che rischia di trasformare l’ordinaria attività amministrativa in una permanente operazione di propaganda».

Nel merito politico, Forza Italia rivendica l’avvio dell’opera alla precedente amministrazione di centrodestra, ricordando l’accordo siglato con i proprietari dei terreni nel novembre 2023 grazie all’allora assessore ai Lavori pubblici Antonello Peru — «un passaggio decisivo, senza il quale oggi non saremmo neppure alla discussione sulla gara» — e la successiva liquidazione formalizzata con la determinazione n. 614 del 27 febbraio 2026. «Cacciotto oggi raccoglie i risultati di una programmazione che non gli appartiene e li presenta come traguardi della propria Amministrazione», affermano i consiglieri.

L’affondo del gruppo consiliare si allarga poi all’intera azione di governo della maggioranza, alla quale vengono chieste chiarezza sulla visione urbanistica, infrastrutturale ed economica per i prossimi vent’anni e indicazioni sulle opere strategiche ideate e finanziate autonomamente. «Finora, almeno su questo fronte, la comunicazione prevale sulla programmazione e gli annunci sembrano occupare lo spazio che dovrebbe essere riservato ai risultati», osservano Tedde, Peru, Bardino e Ansini, ribadendo che «i cittadini hanno bisogno di cantieri aperti, lavori conclusi e soprattutto di una prospettiva chiara per Alghero».

Pur confermando pieno sostegno alla necessità di riqualificare via Fratelli Accardo e rivendicando il lavoro svolto da Peru, Forza Italia chiede quindi di arrivare alla realizzazione concreta dell’intervento senza ulteriori ritardi né attribuzioni improprie di meriti: «Alghero non può essere amministrata a colpi di comunicati stampa. Governare non significa annunciare ciò che altri hanno progettato, ma costruire ciò che Alghero sarà domani».