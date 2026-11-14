Vela, il Circolo del Mare di Fertilia sul podio regionale: è secondo in Sardegna e 24° in Italia

Il Circolo del Mare di Fertilia conquista il secondo posto in Sardegna e il ventiquattresimo a livello nazionale nella classifica delle Scuole Vela della Federazione Italiana Vela (FIV). Un risultato di prestigio che premia il lavoro svolto durante l’intero arco dell’anno nella formazione, nell’attività agonistica e nell’organizzazione delle manifestazioni sportive, confermando il ruolo del sodalizio tra le realtà di riferimento della vela nel nord-ovest dell’Isola.

Nei mesi di aprile e maggio il Circolo ha portato avanti i progetti di avvicinamento alla vela in collaborazione con le scuole pubbliche, mentre la stagione estiva, iniziata l’8 giugno e conclusasi l’11 settembre, ha coinvolto allievi provenienti da tutta la provincia di Sassari. Un percorso educativo che permette a bambini e ragazzi di avvicinarsi al mare e a una disciplina capace di trasmettere valori fondamentali come il rispetto, l’autonomia e il lavoro di squadra.

Accanto alla formazione, il Circolo del Mare ha continuato a investire nell’agonismo e nell’organizzazione di regate, arricchendo il calendario sportivo algherese. Tra gli appuntamenti principali spicca il Trofeo San Marco, evento ormai consolidato nel panorama regionale, capace di riunire equipaggi di diverse classi e numerosi appassionati. L’edizione 2026 ha ulteriormente ampliato i propri orizzonti, coinvolgendo anche le tradizionali imbarcazioni a vela latina e coniugando così la competizione sportiva con la valorizzazione della cultura marinara di Fertilia. Di rilievo anche l’impegno degli atleti che rappresentano il club nelle trasferte nazionali e internazionali, portando il nome di Fertilia e di Alghero sui principali campi di regata e alimentando la crescita del movimento locale.

«Il secondo posto in Sardegna e il ventiquattresimo a livello nazionale rappresentano una grande soddisfazione per tutto il Circolo», dichiara il presidente Armando Meloni. «Sono il frutto di un lavoro che non si limita all’estate, ma prosegue tutto l’anno attraverso la formazione dei giovani, la sinergia con gli istituti scolastici, l’attività agonistica e l’organizzazione delle regate. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere la vela a Fertilia, offrendo sempre maggiori opportunità a chi desidera avvicinarsi a questo sport. Voglio ringraziare tutti gli istruttori e i collaboratori che, con competenza e disponibilità, hanno reso possibile questo traguardo».

Un plauso particolare va allo staff tecnico della Scuola Vela, composto dagli istruttori Giulio Falchi, Dario Delogu, Simone Tinteri, Claudia Dettori, Giuliano Casà, Gabriele Bortone e Antonio Pilia, insieme ai collaboratori e ai soci che sostengono quotidianamente la vita del club. Un impegno corale che conferma la vocazione del Circolo del Mare di Fertilia non soltanto come scuola di avviamento allo sport, ma come vero e proprio presidio per la diffusione della cultura nautica sul territorio.