Vandalismo ad Alghero, la maggioranza difende Cacciotto: «Reagire con la bellezza è un segno di forza»

I consiglieri comunali Giampietro Moro, Beatrice Podda, Anna Arca Sedda, Marco Colledanchise, Emiliano Piras, Christian Mulas, Gabriella Esposito, Giuseppina Rita Piccone e Gianni Martinelli intervengono congiuntamente a sostegno del sindaco Raimondo Cacciotto dopo i recenti episodi di vandalismo nel centro cittadino.

«Gli atti vandalici che hanno colpito nei giorni scorsi il centro di Alghero sono gesti di inciviltà che meritano una ferma condanna», affermano i rappresentanti della maggioranza. «Danneggiare gli spazi pubblici significa colpire un patrimonio che appartiene all’intera comunità e vanificare il lavoro di quanti, ogni giorno, si impegnano per rendere la nostra città più bella e accogliente».

Nel merito della replica del primo cittadino, la nota chiarisce la posizione del gruppo: «La risposta del Sindaco Raimondo Cacciotto, che ha scelto di reagire annunciando di voler ripiantare il doppio dei fiori danneggiati, contiene un messaggio che condividiamo pienamente e che va ben oltre il semplice ripristino del decoro urbano. Questa scelta esprime un atteggiamento positivo e propositivo, che nasce dall’amore per la città e dalla volontà di non arrendersi all’inciviltà».

Moro, Podda, Arca Sedda, Colledanchise, Piras, Mulas, Esposito, Piccone e Martinelli pongono l’accento sulla dimensione educativa dell’iniziativa: «C’è infatti una dimensione culturale ed educativa che non può essere trascurata: il patrimonio pubblico deve essere percepito da ciascuno come un bene comune, qualcosa che appartiene a tutti e di cui tutti siamo chiamati a prenderci cura. È una consapevolezza che richiede tempo per maturare e che si costruisce attraverso l’educazione, il buon esempio e il senso di appartenenza alla comunità. In questa prospettiva, reagire a un gesto distruttivo con un’azione concreta di cura e bellezza non è un segno di debolezza, ma un messaggio di fiducia nella città e nei suoi cittadini. Perché accanto al necessario rispetto delle regole serve anche la capacità di trasmettere valori positivi e costruire, giorno dopo giorno, una comunità più attenta e responsabile».

I firmatari precisano inoltre che l’approccio simbolico si affianca alle azioni di contrasto e prevenzione: «Naturalmente, questo approccio non esclude il necessario lavoro di prevenzione e controllo. Il Sindaco ha già chiesto alla Polizia locale di acquisire le immagini delle telecamere presenti nelle zone interessate per individuare i responsabili degli atti vandalici. È un impegno che si inserisce nel percorso avviato dall’Amministrazione per rafforzare la sicurezza urbana, attraverso l’incremento del personale della Polizia locale, l’acquisto di nuovi mezzi e dotazioni, l’estensione dei servizi nelle ore notturne, il potenziamento della videosorveglianza e l’approvazione del nuovo Regolamento di Polizia urbana».

In conclusione, i nove consiglieri ribadiscono il proprio appoggio all’operato della Giunta: «La sicurezza e il rispetto delle regole sono fondamentali, ma da soli non bastano a costruire una comunità. Occorre anche coltivare il senso civico, la partecipazione e la consapevolezza che gli spazi pubblici sono parte della nostra casa comune. Per questo condividiamo e sosteniamo la scelta del Sindaco. Non permettere che pochi gesti di inciviltà prevalgano sulla volontà di prendersi cura della città significa avere fiducia in Alghero e nelle persone che la vivono. Una fiducia che deve tradursi ogni giorno in comportamenti concreti, responsabilità e rispetto reciproco».