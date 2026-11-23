Valledoria, sorpreso a fumare uno spinello: in casa i Carabinieri trovano cocaina, marijuana e cinque bilancini

Fumava uno spinello in compagnia di un conoscente, ma il controllo dei Carabinieri ha portato alla scoperta di una piccola centrale dello spaccio in casa. È finito ai domiciliari, mercoledì sera a Valledoria, un uomo arrestato dai militari della Compagnia di Sassari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto è partito durante un normale servizio di pattugliamento del territorio. I militari hanno notato i due mentre consumavano droga e hanno deciso di approfondire gli accertamenti estendendo la perquisizione all’abitazione dell’uomo. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno trovato e sequestrato circa 70 grammi di marijuana e 5 grammi di cocaina, oltre a sostanza da taglio, cinque bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

Su disposizione della Procura di Sassari, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. L’altra persona che era con lui è stata invece segnalata alla Prefettura come assuntore.