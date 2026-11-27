Vaccinazione antinfluenzale, nuovi Open Day della Asl di Sassari: doppia tappa ad Alghero

Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari, che per il mese di dicembre ha programmato un nuovo calendario di appuntamenti itineranti e negli ambulatori territoriali. Gli Open Day permetteranno ai cittadini di vaccinarsi con accesso libero e gratuito, senza necessità di prenotazione. Oltre al vaccino antinfluenzale, a seconda della valutazione del medico presente in sede, sarà possibile ricevere anche la somministrazione contro il Covid-19, lo pneumococco e l’Herpes Zoster.

Il programma degli incontri prenderà il via mercoledì 2 dicembre a Ittiri, presso la Casa di Comunità di via Ospedale, dalle 9:00 alle 12:00. Si proseguirà con gli stessi orari mattutini giovedì 3 dicembre a Thiesi, nella Casa di Comunità di viale Madonna di Seunis 1, e venerdì 4 dicembre a Porto Torres, nella Casa di Comunità di località Andriolu.

Doppio appuntamento nel fine settimana per i centri principali del territorio. Sabato 5 dicembre sarà la volta di Alghero (ambulatorio vaccinale di via Pasquale Paoli 32), Sassari (via Rizzeddu 21) e Ozieri (via Colle dei Cappuccini), dove gli ambulatori resteranno aperti sia la mattina, dalle 9:30 alle 13:30, sia il pomeriggio, dalle 14:00 alle 17:00.

Il calendario riprenderà poi giovedì 10 dicembre a Mara, nella Casa di Comunità di via della Chiesa (dalle 9:00 alle 12:00), e venerdì 11 dicembre a Castelsardo, presso la Casa di Comunità al porto turistico (sempre dalle 9:00 alle 12:00). La tornata di dicembre si chiuderà sabato 12 dicembre con una seconda apertura straordinaria negli ambulatori vaccinali di Alghero, Sassari e Ozieri, ancora una volta con doppio turno dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 17:00.

L’accesso agli Open Day è libero e gratuito per tutta la popolazione. Per effettuare la vaccinazione è sufficiente presentarsi muniti di documento d’identità e tessera sanitaria, ricordando che per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore. Ulteriori dettagli sulla campagna vaccinale sono disponibili sul portale istituzionale della Asl di Sassari (asl1sassari.it/campagna-di-vaccinazione-antinfluenzale/).