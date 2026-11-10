Urbanistica ad Alghero, scatta l’ora del Puc: giovedì la conferenza a Porta Terra

Giovedì prossimo, 12 novembre, a Porta Terra alle 10:00 è prevista la conferenza stampa sul nuovo Piano Urbanistico Comunale della città. Dagli obiettivi strategici agli elementi di novità, passando per la partecipazione pubblica fino al lancio della “Casa del Piano”: saranno questi i temi centrali che verranno esposti dal Sindaco Raimondo Cacciotto e dall’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia, con i tecnici del settore e del gruppo di lavoro che si occupa del procedimento che dovrà tracciare la strada per un nuovo futuro della città e del territorio.

Durante la conferenza stampa, inoltre, insieme al presidente della commissione Urbanistica Emiliano Piras, verrà illustrato il cronoprogramma che guiderà lo strumento urbanistico verso la sua adozione formale, percorso che inizierà con i passaggi previsti dall’iter istituzionale, per poi svolgersi in un calendario di appuntamenti pubblici aperti alla partecipazione e al confronto.