Il 25 novembre prendono il via i corsi di lingua e cultura catalana dell’Università di Sassari. I corsi sono gratuiti e aperti a tutti. A Sassari si terrà il corso di livello base (A1) e ad Alghero quello di livello avanzato (C1).
L’Università di Sassari, in collaborazione con l’Institut Ramon Llull, ripropone anche quest’autunno i corsi di lingua e cultura catalana. Le lezioni saranno tenute dalla docente Ester Martí Sentañes. Possono iscriversi tutte le persone interessate, comprese quelle che non frequentano l’Università.
Il corso di livello A1, rivolto a chi si avvicina per la prima volta alla lingua catalana, si terrà il venerdì, dalle 15 alle 18, nell’aula Humboldt del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali (DUMAS) dell’Università di Sassari, in via Roma 151.
Il corso di livello C1, rivolto a chi ha già una buona padronanza della lingua e desidera perfezionare l’espressione orale e scritta, inizierà mercoledì 25 novembre. Le lezioni si terranno il mercoledì e il giovedì, dalle 19 alle 20.30, presso l’Ateneu Alguerès, in via Cavour 23 ad Alghero.
Al termine di ciascun corso, chi supera l’esame potrà ottenere un certificato, valido in Catalogna, che attesta il livello linguistico raggiunto. Per gli studenti dell’Università di Sassari, il superamento dell’esame dà diritto a 6 crediti formativi universitari (CFU).
Per il sesto anno consecutivo, l’Università di Sassari e l’Institut Ramon Llull promuovono attività dedicate alla lingua e alla cultura catalana. Durante il periodo delle lezioni saranno organizzate anche iniziative culturali a Sassari e ad Alghero, rivolte agli studenti e al pubblico interessato.
Per partecipare occorre compilare il modulo di iscrizione quanto prima. Sarà possibile iscriversi anche dopo l’inizio delle lezioni.https://forms.gle/hPuG6qtjiqm5waDf9
Per informazioni sui corsi si può scrivere direttamente alla docente Ester Martí Sentañes all’indirizzo emartisentane@uniss.it. L’avviso dell’Università di Sassari è disponibile al seguente indirizzo.https://dumas.uniss.it/it/avvisi/avvio-lezioni-dei-corsi-di-lingua-e-cultura-catalana
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El 25 de novembre comencen els cursos de llengua i cultura catalanes de la Universitat de Sassari. Els cursos són gratuïts i oberts a tothom. A Sàsser es farà el curs d’iniciació (A1) i a l’Alguer, el de nivell avançat (C1).
La Universitat de Sassari, en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull, reprèn aquesta tardor els cursos de llengua i cultura catalanes. Les classes aniran a càrrec de la professora Ester Martí Sentañes i s’hi pot inscriure qualsevol persona interessada, sigui o no estudiant de la Universitat.
El curs de nivell A1, adreçat a persones sense coneixements previs de català, es farà els divendres, de 15 a 18 h, a l’aula Humboldt del Departament de Ciències Humanístiques i Socials (DUMAS) de la Universitat de Sassari, al número 151 de la via Roma.
El curs de nivell C1, adreçat a persones que ja tenen un bon domini de la llengua i volen aprofundir en l’expressió oral i escrita, començarà el dimecres 25 de novembre. Les classes es faran els dimecres i els dijous, de 19 a 20.30 h, a l’Ateneu Alguerès, al número 23 de la via Cavour, a l’Alguer.
Al final de cada curs, les persones que superin l’examen podran obtenir un certificat que acredita el nivell assolit i que té validesa a Catalunya. Per als estudiants de la Universitat de Sassari, superar l’examen dona dret a 6 crèdits formatius universitaris (CFU).
La Universitat de Sassari i l’Institut Ramon Llull impulsen per sisè any consecutiu activitats de promoció de la llengua i la cultura catalanes. Al llarg del curs també es programaran activitats culturals a Sàsser i a l’Alguer, adreçades als estudiants i al públic interessat.
Cal emplenar el formulari tan aviat com sigui possible. També es podran fer inscripcions un cop començades les classes. El formulari és disponible a l’adreça següent.https://forms.gle/hPuG6qtjiqm5waDf9
Per a consultes sobre els cursos, es pot contactar directament amb la professora Ester Martí Sentañes a emartisentane@uniss.it. L’avís de la Universitat de Sassari es pot consultar a l’adreça següent.https://dumas.uniss.it/it/avvisi/avvio-lezioni-dei-corsi-di-lingua-e-cultura-catalana