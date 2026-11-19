«Un padre separato non è un genitore di serie B»

Un appello alle istituzioni regionali affinché vengano attivati sostegni concreti per i genitori separati in difficoltà economica e abitativa. A lanciarlo è Gianfranco Langella, che interviene sul tema del disagio vissuto da molti padri dopo la fine di una relazione, evidenziando le ripercussioni sul rapporto con i figli.

Al centro della riflessione vi sono le difficoltà quotidiane di uomini che, pur avendo un’occupazione, faticano a far fronte alle spese. «Ci sono padri che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa – scrive Langella –. Uomini che lavorano, che cercano di mantenere i propri figli, ma che spesso non riescono più a garantirsi neppure una vita dignitosa». Tra mantenimento, affitti, mutui e costi ordinari, sottolinea l’autore dell’intervento, molti arrivano «a sacrificare persino i propri bisogni essenziali».

Per illustrare il fenomeno, Langella cita un ricordo personale risalente al periodo in cui lavorava al Centro Addestramento Alitalia di Fiumicino, quando durante le attese notturne in aeroporto incontrava un uomo in giacca e cravatta costretto a dormire sulle panchine. «Aveva un lavoro dignitoso, ma dopo la separazione non riusciva più a sostenere tutte le spese e non aveva nemmeno un letto dove trascorrere la notte», racconta Langella, accostando quell’episodio alle situazioni vissute oggi da diversi padri separati anche in Sardegna.

Oltre all’aspetto materiale, l’intervento pone l’accento sulla dimensione affettiva e sul legame con i minori: «Il dolore più grande, spesso, non è quello economico. È la sofferenza di un padre che vorrebbe abbracciare suo figlio, accompagnarlo a scuola, vederlo crescere e condividere con lui la quotidianità, ma che per diverse ragioni non riesce a farlo».

Pur precisando di non voler «togliere nulla alla dignità delle donne, delle madri separate e ai sacrifici che tante di loro affrontano ogni giorno», Langella sostiene la necessità di un approccio equilibrato: «La dignità non può essere riconosciuta a senso unico. Bisogna avere il coraggio di guardare tutte le situazioni, ascoltare tutte le sofferenze e riconoscere a uomini e donne lo stesso rispetto e la stessa tutela. Non chiediamo privilegi, chiediamo pari dignità».

Un passaggio è dedicato anche alla tutela dei minori, definiti «vittime innocenti delle separazioni». Secondo Langella, «quando non esistono situazioni che ne compromettano la sicurezza e il benessere, un bambino ha diritto di crescere con l’affetto e la presenza di entrambi i genitori».

Da qui la richiesta diretta alle istituzioni isolane: «Chiedo alla Regione Sardegna di passare dalle parole ai fatti, verificando quali sostegni siano realmente disponibili e prevedendo, dove necessario, contributi per gli affitti, alloggi temporanei, assistenza psicologica e legale e percorsi di sostegno per i genitori separati in difficoltà». L’obiettivo dichiarato è prevenire situazioni estreme di isolamento: «Non possiamo aspettare che la solitudine e la disperazione portino qualcuno a compiere gesti irreparabili prima di accorgerci della sua sofferenza».

«Un padre separato non è un padre di serie B – conclude Langella –. Non deve essere condannato alla povertà per continuare ad amare i propri figli. La dignità non ha sesso, il dolore non ha sesso e la giustizia non può avere una sola direzione».