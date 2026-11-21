Un Alghero eroico ferma la Nuorese in nove uomini: a Budoni finisce 0-0

Si ferma dopo quattro partite la striscia di vittorie dell’Alghero nel campionato di Eccellenza. Nel match dell’11ª giornata, disputato allo stadio comunale di Budoni, finisce 0-0 tra i giallorossi e la Nuorese: una sfida fortemente condizionata dagli episodi disciplinari e chiusa in doppia inferiorità numerica dalla squadra di mister Giorico.

L’avvio dell’Alghero è subito propositivo, con una pericolosa incursione nei primi minuti sventata con prontezza dall’estremo difensore avversario. L’episodio che cambia l’inerzia della gara arriva però al 20’: Baraye ferma Congiu al limite dell’area e viene sanzionato dal direttore di gara con il cartellino rosso. Sulla conseguente punizione calciata da Cocco si supera Giust, autore di un grande intervento che salva il risultato. Nonostante l’uomo in meno, la formazione algherese resta compatta e ordinata: la Nuorese ci prova intorno alla mezz’ora con una conclusione dalla distanza, mentre al 40’ è proprio l’Alghero a sfiorare il clamoroso vantaggio con una bella iniziativa personale di Marcangeli.

Nella ripresa i giallorossi gestiscono con grande maturità gli spazi, concedendo pochissimo ai barbaricini, pericolosi soltanto su calcio piazzato nei primi minuti del secondo tempo. Nel finale di gara piove sul bagnato per l’Alghero, che resta in nove uomini per il rosso rimediato da Roccuzzo per proteste: un doppio stop che costringerà Giorico a fare a meno di due pedine pesanti nel prossimo turno di campionato, in programma domenica 29 novembre (ore 14:30) al “Mariotti” contro la capolista Ilvamaddalena.

Intanto, mercoledì pomeriggio a Santa Teresa Gallura, i giallorossi torneranno in campo per la decisiva semifinale di ritorno di Coppa Italia, forti del 2-0 conquistato all’andata tra le mura amiche.