Tutto pronto a Santa Maria La Palma per la “Festa degli alberi”

Tutto pronto nella borgata di Santa Maria La Palma per la manifestazione “Festa degli Alberi”, che si terrà oggi, giovedì 19 Novembre, con inizio alle ore 10.

In occasione della “giornata nazionale degli alberi” che si celebra ogni anno il 21 Novembre verranno messi a dimora sul lato sinistro del viale d’ingresso della borgata diversi alberi della specie Leccio (Quercus Ilex), proseguendo anno dopo anno l’intervento iniziato nel 2024 con la sostituzione di quelli della specie Pino domestico (Pinus Pinea) che vennero piantati durante i lavori della bonifica storica, caduti a causa del vento o abbattuti perché malati o pericolosi per l’incolumità pubblica.

L’intervento di oggi completa l’attività dello scorso anno che venne in parte ostacolata dalle precipitazioni autunnali. Continuerà nei giorni successivi la messa a dimora delle essenze aromatiche e arbusti appartenenti alla flora autoctona della nostra regione, nel giardino interno e esterno della scuola secondaria e nel parco giochi della scuola dell’infanzia.

La manifestazione di oggi è sta organizzata dal Centro di Aggregazione Sociale -biblioteca Impegno Rurale in collaborazione con il 3° Istituto Comprensivo di Alghero, gli assessorati al Verde Pubblico e Manutenzioni, Ambiente, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Alghero e in sinergia organizzativa con i volontari del progetto Cittadinanza Attiva di Santa Maria La Palma, del Comitato di Quartiere di Santa Maria La Palma, il Comitato Zonale Nurra, la Cantina Sociale di Santa Maria la Palma, l’ ASD La Palma Sporting Alghero, la Parrocchia della chiesa di S.M.La Palma, dal CSV Sardegna Solidale ODV, che unitamente alla ditta Bernardi, all’assessorato al verde pubblico e alle manutenzioni del Comune di Alghero hanno garantito l’impiego di uomini e mezzi per svolgere le attività di preparazione delle aree interessate e il trasporto del materiale.

Gli alberi sono stati concessi a titolo gratuito dall’agenzia regionale Forestas, provenienti dal vivaio produttivo La Mandra di La Giua – Sassari. Ma i veri protagonisti della giornata saranno i bambini della scuola primaria e dell’infanzia e i ragazzi della scuola media, frequentanti le scuole della borgata, ai quali sarà affidato il compito di mettere a dimora gli alberi e di prendersi cura della loro crescita insieme ai genitori e alla comunità, in una sorta di adozione collettiva del verde urbano che viene esercitata ormai da anni dagli abitanti della borgata rurale, anche e soprattutto, grazie al gruppo di volontari aderenti al progetto Cittadinanza Attiva del comune di Alghero coordinato per la borgata da Impegno Rurale ODV .

Durante la mattinata saranno presenti alunni e insegnanti della scuola media della Cunetta che parteciperanno in sinergia con gli alunni e insegnanti di Santa Maria La Palma alle attività informative e ai laboratori inerenti al rispetto per gli alberi e le foreste, essenziali per la sopravvivenza dell’ecosistema, la produzione di ossigeno, il contrasto all’inquinamento e la mitigazione del clima. Verranno esposti nell’area delle attività i lavori elaborati dagli alunni delle tre scuole durante i laboratori di educazione ambientale.

Sono stati invitati alla manifestazione il Sindaco di Alghero, assessori, amministratori locali e i rappresentanti dei vari organismi nel territorio, gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della stazione di Alghero, i Carabinieri della stazione di Santa Maria La Palma.

“Una grande festa di quartiere in questa giornata nazionale degli alberi, che favorisce la sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei più giovani, sull’importanza del patrimonio arboreo, del suo ruolo nella lotta ai cambiamenti climatici e nella conservazione del paesaggio. Tanto impegno civico da parte di tutti gli abitanti, supportati da enti, istituzioni e aziende private, a tutela dell’ambiente, del decoro urbano e dei Beni Comuni” sottolinea Sergio Floris, presidente dell’associazione Impegno Rurale.