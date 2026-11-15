Turismo accessibile ad Alghero, Santoro (UICI): “Ora è il momento di trasformare l’interesse in esperienza”

Un percorso da scoprire e innovare, capace di qualificare le città e generare valore per l’intera collettività. È questa la visione sul turismo accessibile espressa in una nota da Francesco Santoro, presidente della Sezione Territoriale di Sassari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) e delegato regionale dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità.

Partendo dalla propria esperienza personale e istituzionale, Santoro evidenzia come l’abbattimento delle barriere risponda a un’esigenza trasversale che non riguarda esclusivamente le persone con disabilità. L’accesso facile, sottolinea il rappresentante dell’UICI, avvicina “la famiglia, chi è anziano, chi ha solo bisogno di sentirsi previsto e al sicuro”. Secondo Santoro, “quando un luogo è davvero accessibile, diventa più comodo per tutti. E la comodità, oggi, è il nuovo modo di accogliere”.

Le esperienze sul territorio e il modello europeo Sul piano operativo, la sezione sassarese dell’Unione ha già avviato collaborazioni concrete per dimostrare la fattibilità di questi interventi. “Non parliamo solo di Alghero – spiega Santoro –. Come UICI Sassari abbiamo contribuito a creare percorsi e buone pratiche anche a Santa Teresa di Gallura e in altri Comuni del territorio, dimostrando che quando c’è volontà, l’accessibilità si può fare. E funziona”.

Oltre all’aspetto sociale, nella nota viene richiamato l’impatto finanziario legato all’inclusività. “Non parlo solo di un diritto. Parlo anche di un ritorno economico, ormai appurato”, afferma il presidente territoriale, citando l’esempio della Spagna, indicata come prima nazione in Europa per turismo accessibile secondo il rapporto mondiale TUR4all Travel. Un Paese che, avendo realizzato spazi di percorrenza e accoglienza fruibili, attrae ogni anno migliaia di visitatori con le relative famiglie, i quali “scelgono dove sentirsi libere. Libere di non dover sempre chiedere. Di non dover sollevare la mano per ogni passo”.

Le prospettive per Alghero In chiusura, l’attenzione si concentra sul contesto algherese, dove si registra una crescente sensibilità sul tema attraverso la nascita di nuovi incontri e percorsi. Per Santoro, “una città accessibile non costa di più. Vale di più. Anche economicamente”.

L’obiettivo indicato per la città catalana è ora quello di “trasformare l’interesse in esperienza”, puntando su una fruibilità immediata e priva di ostacoli: “Perché l’accessibilità vera è semplice. È quando non devi chiedere se puoi entrare. Puoi entrare. Alghero ha già tutto. La sua bellezza è lì. L’accessibilità è il modo più gentile per farla arrivare a tutti”.