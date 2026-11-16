Trionfo internazionale a Riga per il Judo Club Alghero: Andrea Monaco sul gradino più alto del podio

Una vittoria internazionale che premia il percorso sportivo di un giovane talento algherese e, allo stesso tempo, rappresenta una tappa fondamentale nel suo cammino di crescita. Andrea Monaco, atleta del Judo Club Alghero, ha conquistato il primo posto al Riga Judo Hopes Tournament 2026, manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione lettone di Judo il 14 e 15 novembre nella capitale della Lettonia, accompagnato dal tecnico Nicola Placidi. Cinque incontri serrati e vinti con grande grinta e tecnica contro atleti di Lettonia, Lituania, un rappresentante di Cipro e, in finale, contro l’avversario georgiano.

Per il Judo Club Alghero si tratta di un’esperienza che va ben oltre il risultato agonistico, inserendosi in un più ampio progetto di crescita sportiva attraverso il confronto costante con realtà nazionali e internazionali.

La vittoria di Andrea Monaco assume un valore particolare alla luce dei traguardi già raggiunti: campione regionale Esordienti B nella categoria 66 kg, secondo nel ranking nazionale e già qualificato di diritto alle finali A1. Risultati che confermano la qualità del suo percorso e le grandi prospettive in una disciplina che richiede tecnica, preparazione rigorosa, determinazione e capacità di confronto.

Il Riga Judo Hopes Tournament si distingue per una formula che unisce alla competizione un importante programma formativo. La manifestazione è infatti rivolta alle categorie U14 e U16 (atleti dai 13 ai 15 anni), che gareggiano in rappresentanza delle proprie società sportive e non delle rispettive nazionali.

Accanto alle gare, l’evento prevede un seminario collegiale internazionale con sessioni tecniche affidate a esperti del Kodokan, il prestigioso istituto giapponese considerato il centro di riferimento mondiale per lo studio e la diffusione del judo. Un’occasione unica per allenarsi insieme, approfondire la tecnica e confrontarsi con coetanei provenienti da diversi Paesi europei.

Tra gli ospiti d’eccezione della manifestazione vi è stata anche Ilse Heylen, medaglia di bronzo olimpica ad Atene 2004 e campionessa europea nel 2005. La judoka belga ha rivolto ai giovani partecipanti un messaggio che va oltre la semplice vittoria: «Non si tratta di vincere, ma di imparare. Dico sempre ai miei atleti: o vinci o impari. E quando sei giovane è ancora più importante imparare».

Un invito a vivere la competizione con entusiasmo, mantenendo al centro il valore della formazione. Una filosofia che rispecchia pienamente lo spirito del torneo e l’obiettivo della trasferta algherese: offrire opportunità di crescita, consolidare le competenze tecniche e acquisire maggiore consapevolezza sul tatami misurandosi con scuole di judo differenti.

Mentre Andrea Monaco era impegnato in Lettonia, il resto della squadra del Judo Club Alghero è stato protagonista domenica 15 novembre alla terza fase del Gran Prix Esordienti A disputato a Ruinas. I cinque atleti in gara, accompagnati dalla Maestra Monica Piredda, hanno ottenuto ottimi risultati:

Gabriel Monaco: 1° classificato (cat. 50 kg)

Altea Mereu: 1ª classificata (cat. 44 kg)

Lorenzo Palazzolo: 2° classificato (cat. 73 kg)

Filippo Sotgiu: 3° classificato (cat. 46 kg)

Due appuntamenti diversi, dunque, ma un unico grande obiettivo per la società algherese: accompagnare i propri giovani judoka in un percorso solido di formazione e crescita, alimentato dal confronto, dalla partecipazione e dalla passione per il judo.