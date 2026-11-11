Trasporto merci e costi d’insularità, Salaris (Riformatori): «Ora il Governo intervenga anche sui collegamenti marittimi»

Il recente stanziamento da parte dell’esecutivo nazionale di un ulteriore fondo da 10 milioni di euro per il trasporto aereo della Sardegna viene accolto come un segnale positivo, ma riapre la discussione sul versante della movimentazione delle merci. Così Aldo Salaris, segretario e consigliere regionale dei Riformatori Sardi, che sollecita una misura analoga a tutela delle imprese dell’Isola.

«L’intervento del Governo con ulteriori 10 milioni di euro per sostenere i collegamenti aerei della Sardegna è una scelta positiva, che va riconosciuta e apprezzata», dichiara Salaris, definendo il provvedimento «un segnale concreto di attenzione verso le difficoltà dell’Isola e verso il diritto dei cittadini sardi alla mobilità». Tuttavia, l’esponente dei Riformatori sottolinea come la decisione sollevi una priorità non più rinviabile: «Se il Governo ha trovato 10 milioni di euro per sostenere il trasporto aereo, perché non può fare altrettanto per le merci, istituendo il fondo di compensazione che abbiamo già previsto nella nostra proposta di legge nazionale?».

La criticità riguarda in particolare le ricadute economiche sugli operatori locali, appesantite dai costi strutturali della logistica e dai vincoli comunitari. «Le imprese sarde sostengono costi sempre più elevati per trasportare i propri prodotti e raggiungere i mercati», evidenzia il consigliere regionale. «A questo si aggiunge l’impatto della tassa europea ETS, che rappresenta un ulteriore aggravio per un sistema economico già penalizzato dalla condizione insulare. Non si tratta soltanto di una questione che riguarda gli operatori della logistica, ma della competitività delle aziende, del lavoro e dello sviluppo dell’intera Sardegna».

Salaris richiama le azioni già intraprese dalla propria componente politica sul tema: «Da oltre un anno denunciamo questa situazione e chiediamo al Governo e alla Regione di assumere delle iniziative concrete. Noi abbiamo elaborato proposte normative e finanziarie, sottoponendole all’attenzione del ministro dei Trasporti e del Parlamento, fino ad arrivare a una proposta di legge nazionale. Abbiamo indicato possibili strumenti per compensare i maggiori costi dell’insularità e garantire anche alle merci una vera continuità territoriale».

L’auspicio formulato dal segretario dei Riformatori è che la disponibilità finanziaria mostrata per i voli venga estesa anche al comparto navale. «Ora che il Governo ha dimostrato che, quando esiste la volontà politica, è possibile intervenire con risorse specifiche per tutelare i collegamenti della Sardegna», conclude Salaris, «chiediamo che lo stesso approccio venga adottato per il trasporto marittimo, prevedendo misure capaci di ridurre l’impatto dell’ETS e dei maggiori costi di navigazione sulle imprese isolane. È una battaglia sulla quale siamo pronti a lavorare insieme con la Regione, il Governo e con le rappresentanze del mondo produttivo».