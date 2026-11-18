Trasporti Sardegna: Pais (Lega), «Subito dimissioni di Manca e piano B da Todde su Aeroitalia»

«Tanto tuonò che piovve. Il 2 novembre avevo avvertito che, se Aeroitalia avesse formalizzato la volontà di lasciare le rotte in continuità territoriale, la Sardegna avrebbe rischiato il più grave disastro dei trasporti degli ultimi anni. Mi ero unito all’appello di Silvio Lai, segretario regionale del PD, affinché la presidente Todde assumesse direttamente la guida del confronto e riunisse Regione, Ministero, ENAC e compagnia attorno allo stesso tavolo. Quell’appello è rimasto inascoltato. L’assessora Manca ha continuato con gli atteggiamenti muscolari, inutili e dannosi. Oggi il rischio che avevamo denunciato ha una data precisa» Così Michele Pais, già Presidente del Consiglio Regione della Sardegna e consigliere comunale ad Alghero della Lega.

«AeroItalia ha inviato via pec alla Regione una comunicazione con cui ha formalizzato la risoluzione dei rapporti per sopravvenuta eccessiva onerosità e ha indicato il 15 gennaio 2027 come data dalla quale comunica di interrompere i voli Cagliari–Roma Fiumicino, Cagliari–Milano Linate e Alghero–Roma Fiumicino. Esporre la Sardegna al rischio concreto di perdere tre collegamenti essenziali, dopo mesi di avvertimenti, è inaccettabile e irresponsabile. Barbara Manca si assuma la responsabilità politica di questo fallimento e si dimetta immediatamente»

«Per Alghero il rischio è doppio. Dal 15 gennaio è in bilico il volo per Roma. Il 31 gennaio scade la proroga del servizio ITA Airways per Milano Linate. Dopo la gara andata deserta, la Regione aveva annunciato un nuovo bando che, allo stato, non risulta pubblicato. La Giunta dica chi garantirà il collegamento dal 1° febbraio 2027».

«La presidente Todde assuma subito la delega ai Trasporti e dica ai sardi se ha un piano B. Lo renda pubblico oggi. Dica quali atti sono pronti, quali vettori possono subentrare, con quali frequenze e tariffe e da quando si potranno prenotare i voli. Prenda direttamente in mano il confronto con Aeroitalia, insieme al Ministero e all’ENAC. In gioco ci sono il diritto alla mobilità dei sardi e il futuro di centinaia di lavoratrici e lavoratori di Aeroitalia in Sardegna. Ogni giorno perso riduce il tempo per mettere al sicuro i voli e tutelare i posti di lavoro».

«La gravità della situazione richiede tutta l’autorevolezza della presidente della Regione. Todde chiami a collaborare tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Sono certo che nessuno si tirerà indietro e che il ministro Salvini farà la sua parte, come ha già fatto con l’intervento contro il caro carburante. Prima mettiamo in sicurezza i collegamenti. Poi si farà il bilancio delle responsabilità politiche. Oggi servono unità e responsabilità», conclude Pais.