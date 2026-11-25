Trasporti e insularità, deroghe ETS per le rotte marittime: Forza Italia esulta per il voto a Strasburgo

Il segretario regionale di Forza Italia, Pietro Pittalis, e il consigliere nazionale Marco Tedde esprimono grande soddisfazione per il risultato ottenuto a Strasburgo dalla Commissione Trasporti del Parlamento europeo, che ha approvato il parere sulla riforma del sistema ETS, recependo gli emendamenti sostenuti dal Gruppo PPE e da Forza Italia a tutela della competitività del trasporto marittimo e della continuità territoriale delle isole. “È un risultato di grande rilevanza per la Sardegna, frutto del lavoro e dell’impegno dei nostri parlamentari europei Marco Falcone, Fulvio Martuscello, Flavio Tosi e Letizia Moratti, che hanno saputo tradurre le esigenze dei territori insulari in proposte concrete. A loro va il nostro ringraziamento per un’azione politica che dimostra, ancora una volta, quanto Forza Italia sia impegnata a difendere gli interessi della Sardegna nelle sedi istituzionali europee”.

Le misure introdotte nel parere prevedono la possibilità di derogare agli obblighi ETS per i collegamenti marittimi tra la terraferma e le isole situate in regioni con un reddito pro capite inferiore al 75 per cento della media europea, una condizione che riguarda direttamente la Sardegna. “Si tratta di misure che possono contribuire a contenere i costi del trasporto marittimo, evitando che gli oneri della transizione ecologica si traducano in un ulteriore aggravio per famiglie, imprese e sistema produttivo. Per una regione insulare come la Sardegna, la continuità territoriale non è un privilegio, ma una condizione essenziale per garantire il diritto alla mobilità, la competitività delle imprese e la coesione economica e sociale”. Pittalis e Tedde sottolineano il valore politico e istituzionale del risultato, che rappresenta un primo, significativo passo verso l’attuazione del principio di insularità sancito dall’articolo 119, sesto comma, della Costituzione. “Quel principio, pur essendo stato introdotto nella nostra Carta costituzionale, è rimasto finora in larga parte lettera morta. La Sardegna continua a pagare costi strutturali legati alla sua condizione geografica, che si riflettono sulla mobilità, sui trasporti, sull’accesso ai mercati e sulle opportunità di sviluppo. Il risultato ottenuto a Strasburgo dimostra che è possibile intervenire concretamente per rimuovere questi svantaggi, riconoscendo finalmente le specificità delle isole nelle politiche europee”.

La battaglia di Forza Italia, tuttavia, non si ferma al trasporto marittimo. Il prossimo obiettivo riguarda il sistema aeroportuale e il traffico aereo, dove gli oneri derivanti dal sistema ETS rischiano di incidere sui costi operativi delle compagnie e, di conseguenza, sulla sostenibilità economica dei collegamenti da e per la Sardegna. “Dobbiamo estendere al trasporto aereo una tutela coerente con quella che stiamo costruendo per il trasporto marittimo. Per questo i nostri rappresentanti europei stanno lavorando per individuare misure di salvaguardia anche nell’ambito dell’ETS applicato all’aviazione civile. Un’iniziativa che richiede un confronto con le compagnie aeree, con gli operatori aeroportuali e con le istituzioni europee, per costruire soluzioni capaci di evitare che i costi della transizione ecologica si traducano in un ulteriore svantaggio competitivo per i territori insulari”.

“Per la Sardegna – proseguono – il trasporto aereo non è un servizio accessorio, ma un’infrastruttura essenziale. Incide sulla continuità territoriale, sulla mobilità dei cittadini, sul turismo, sull’economia e sulla capacità delle nostre imprese di competere. Non possiamo accettare che la condizione insulare si traduca in una penalizzazione permanente, aggravata da costi che non gravano nella stessa misura sulle regioni continentali. Occorre lavorare per una disciplina europea che riconosca questa specificità e protegga i collegamenti essenziali”. “Naturalmente – precisano – l’approvazione del parere rappresenta un passaggio importante, ma non ancora il completamento dell’iter legislativo. Adesso occorre proseguire il lavoro affinché queste misure trovino piena attuazione e producano benefici effettivi per i cittadini e le imprese sarde”. Il risultato si inserisce nel più ampio progetto politico di Forza Italia per la Sardegna dei prossimi decenni.

“Forza Italia lavora per la Sardegna, non soltanto affrontando le emergenze del presente, ma costruendo una prospettiva di sviluppo di lungo periodo. Stiamo progettando il Cantiere Sardegna, un progetto strutturale che punta a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo, rafforzare le infrastrutture, migliorare i collegamenti marittimi e aerei, sostenere il sistema aeroportuale e creare nuove opportunità per il sistema economico e produttivo dell’Isola. Il risultato ottenuto sul trasporto marittimo e la battaglia che stiamo portando avanti sul trasporto aereo sono due elementi strutturali di questo progetto. Vogliamo una Sardegna più connessa, competitiva e capace di guardare al futuro”. “Continueremo a lavorare – concludono Pittalis e Tedde – perché il principio di insularità diventi finalmente una realtà concreta e perché la Sardegna possa contare su condizioni di mobilità e sviluppo più eque rispetto al resto del Paese e dell’Europa. È questa la nostra idea di politica: non annunci, ma iniziative, risultati e una strategia per il futuro dell’Isola”.