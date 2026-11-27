Trasporti e continuità territoriale, Manca replica alle critiche: «Voli aumentati del 6,7%, sistema non allo sfascio»

Si accende lo scontro politico sul futuro dei collegamenti aerei della Sardegna. A innescare la polemica è stata la decisione dei gruppi di Fratelli d’Italia e Forza Italia di non sottoscrivere la legge 102, un provvedimento d’urgenza che comprendeva anche lo stanziamento di fondi destinati alla continuità territoriale. Una scelta che ha provocato la dura reazione dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, intervenuta per respingere al mittente le critiche e la richiesta di dimissioni avanzata dalla minoranza.

L’esponente della Giunta punta il dito contro l’atteggiamento dell’opposizione, accusandola di anteporre calcoli di parte agli interessi dell’Isola: «Alcuni consiglieri di centrodestra parlano di responsabilità politica, ma nei fatti si dimostrano i più irresponsabili, negando il proprio sostegno a una misura di carattere amministrativo che non è connotata da nessun carattere politico e lo fanno ricercando mere finalità politiche», ha dichiarato Manca, difendendo l’operato del proprio assessorato e respingendo l’immagine di un sistema al collasso.

A supporto della propria linea, l’assessora snocciola i dati operativi finora registrati: «La continuità territoriale attuale non è allo “sfascio” così come viene definita dai consiglieri di opposizione. Si vola e si continua a volare e fino a questo momento sono stati effettuati il 6,7% in più di collegamenti, con tariffe più basse e una platea di beneficiari. Questi sono numeri, dati di fatto che il centrodestra in questi mesi ha continuato a negare o far finta di non vedere».

Secondo la titolare dei Trasporti, la manovra bloccata in Aula aveva l’obiettivo preciso di blindare un servizio pubblico essenziale di fronte alle difficoltà della congiuntura economica internazionale, senza dover ricorrere a soluzioni tampone. Manca ricorda inoltre come il preavviso semestrale per l’uscita da una rotta non compensata rientri nelle norme europee e rappresenti una tutela introdotta dall’attuale esecutivo, a differenza di quanto avvenuto nel 2022 sotto il precedente governo regionale. «Noi lo abbiamo fatto e ora abbiamo la possibilità di evitare procedure d’urgenza — spiega —. Ovviamente per farlo sono necessarie le risorse. Sono queste a dettare il carattere d’urgenza del provvedimento».

Infine, la chiusura diretta alle richieste di passo indietro giunte dai banchi del centrodestra: «Non potranno mai essere le mie dimissioni a risolvere una situazione complessa e delicata che arriva da molto lontano», conclude Manca, invitando la minoranza ad abbandonare i toni da campagna elettorale e a collaborare per difendere il diritto alla mobilità dei sardi a ogni livello istituzionale.