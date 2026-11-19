Tragedia nel centro di Alghero: giovane trovato privo di vita in Piazza dei Mercati

Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri dopo il ritrovamento del corpo di un giovane in Piazza dei Mercati, nel cuore della città. A notare l’uomo riverso a terra e a richiedere immediatamente i soccorsi sono stati alcuni cittadini di passaggio.

Nonostante il rapido arrivo del personale sanitario e delle pattuglie dell’Arma, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Le verifiche sono ora affidate ai militari, al lavoro per ricostruire con esattezza le circostanze del decesso; stando alle prime ipotesi, la morte potrebbe essere stata provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità dell’area, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per le condizioni di degrado in cui versano gli spazi sotterranei e le relative rampe d’accesso.