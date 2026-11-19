Accertamenti in corso da parte dei Carabinieri dopo il ritrovamento del corpo di un giovane in Piazza dei Mercati, nel cuore della città. A notare l’uomo riverso a terra e a richiedere immediatamente i soccorsi sono stati alcuni cittadini di passaggio.
Nonostante il rapido arrivo del personale sanitario e delle pattuglie dell’Arma, per il ragazzo non c’era ormai più nulla da fare. Le verifiche sono ora affidate ai militari, al lavoro per ricostruire con esattezza le circostanze del decesso; stando alle prime ipotesi, la morte potrebbe essere stata provocata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.
L’episodio riaccende i riflettori sulle criticità dell’area, da tempo al centro delle segnalazioni dei residenti per le condizioni di degrado in cui versano gli spazi sotterranei e le relative rampe d’accesso.