Torna “Sardinia Peace Island”: i giovani al lavoro sulle proposte per la città

I ragazzi e le ragazze di Alghero saranno coinvolti nella stesura di proposte che andranno a rafforzare gli strumenti di programmazione che la città sta sviluppando, in accordo con l’Amministrazione comunale. È la novità della nuova edizione di “Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures”, il progetto promosso dal Comune di Alghero con l’associazione Rumundu e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna. Tutti i dettagli, le tappe del percorso saranno illustrati nel corso della conferenza stampa in programma Lunedì prossimo, 23 novembre, alle ore 9:30 a Porta Terra dal Sindaco Raimondo Cacciotto, dall’Assessora alla Cultura Raffaella Sanna, da Roberto Corbia, Assessore all’Urbanistica e da Stefano Cucca, Fondatore e ideatore del progetto per l’associazione Rumundu.

“Sardinia Peace Island – Building Peace, Growing Futures” è il progetto di Rumundu, avviato nel 2025 con la Regione Autonoma della Sardegna, che punta a fare dell’isola un laboratorio di cooperazione, formazione e sviluppo nel Mediterraneo. Oltre ad Alghero aderiscono i Comuni di Sassari, Olbia e Nuoro