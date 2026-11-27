Tutto pronto per il lancio ufficiale della 24esima edizione di “Ajò a Ippuntare”, la storica manifestazione enogastronomica e culturale di Usini. Il prossimo 2 dicembre, alle ore 10:30, la Sala dei Cento della Camera di Commercio di Sassari ospiterà la conferenza stampa di presentazione dell’evento, che animerà le vie del centro del Coros nella giornata di sabato 12 dicembre.
L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Usini in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, nasce da un’idea del Coro di Usini con l’obiettivo di valorizzare le migliori cantine del territorio attraverso un percorso di degustazione itinerante. Durante l’incontro a Sassari — realizzato in sinergia con la Camera di Commercio nell’ambito del programma “Salude & Trigu” — verrà illustrato nel dettaglio il cartellone di questa edizione, che affiancherà alle degustazioni anche laboratori didattici per bambini, laboratori culinari, convegni e incontri letterari.
Sul fronte organizzativo, la 24esima edizione introduce un’importante novità digitale pensata per agevolare i visitatori. È già attiva, infatti, la possibilità di acquistare in prevendita il kit degustazione al costo di 20 euro direttamente sul sito ufficiale www.ajoaippuntare.it. Una volta completato l’acquisto, i partecipanti riceveranno un QR code che darà diritto all’accesso a una corsia preferenziale dedicata al ritiro del materiale, evitando così le code alle casse il giorno della manifestazione.