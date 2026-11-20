Tensione durante la trasferta di Campobasso: 33 Daspo ai tifosi della Torres

Sono 33 i provvedimenti di Daspo (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) emessi dal Questore di Campobasso nei confronti di altrettanti tifosi della Torres. I provvedimenti arrivano al termine delle indagini sugli episodi di violenza e danneggiamento avvenuti lo scorso ottobre, in occasione della trasferta della squadra sassarese in Molise.

Durante la partita tra Campobasso e Torres si erano verificati momenti di forte tensione: alcuni sostenitori rossoblù si erano avvicinati al settore riservato alla tifoseria di casa e, all’interno dell’impianto, erano stati danneggiati i bagni del settore ospiti. Gli accertamenti della polizia hanno permesso di identificare i responsabili. Oltre al divieto di entrare negli stadi, per 15 dei 33 tifosi colpiti dal provvedimento è stato disposto anche l’obbligo di firma in commissariato o in caserma durante lo svolgimento delle partite.

Le misure arrivano a pochi giorni dalla sfida tra Torres e Spezia, in programma domenica 22 novembre allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari. Proprio in vista di questo incontro, considerato ad alto rischio per l’ordine pubblico a causa della rivalità tra le due tifoserie, le autorità — su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms) — hanno deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia della Spezia.