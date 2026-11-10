Tennistavolo, Serie C1: Il Cancello Alghero espugna Guspini per 5-2 e centra la terza vittoria consecutiva

Prosegue senza sosta la marcia dell’ASD Tennistavolo Il Cancello Alghero nel campionato nazionale di Serie C1 maschile. La formazione catalana conquista la terza vittoria consecutiva, imponendosi per 5-2 sul campo del Tennistavolo Guspini al termine di un incontro molto più equilibrato di quanto possa suggerire il risultato finale.

Gli algheresi iniziano con grande determinazione. Ad aprire la sfida è Andrei Bukin, che supera Luca Broccia con un netto 3-0. Nel secondo incontro arriva un’altra prestazione convincente, questa volta firmata da Marco Tiloca, che domina il confronto con Manuel Broccia, imponendosi anch’egli per 3-0 e portando Il Cancello sul doppio vantaggio.

La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare. Riccardo Lisci accorcia le distanze battendo Walter Barroi per 3-1 al termine di un confronto combattuto. Il Guspini trova poi il pareggio nel doppio, con la coppia Lisci-Manuel Broccia capace di superare Bukin-Tiloca per 3-2 dopo cinque set molto equilibrati.

Sul 2-2 la partita entra nella fase decisiva. È ancora Marco Tiloca a riportare avanti la formazione algherese, conquistando il terzo punto contro Luca Broccia.

Il momento più spettacolare della giornata arriva però nel confronto tra Andrei Bukin e Riccardo Lisci. I due giocatori danno vita a una partita di altissimo livello, caratterizzata da scambi intensi e continui capovolgimenti. Lisci arriva ad avere ben quattro match point a disposizione, ma Bukin, con grande esperienza e determinazione, riesce ad annullarli tutti, ribaltando l’inerzia dell’incontro e imponendosi al quinto set per 3-2. Una vittoria fondamentale che porta Il Cancello sul 4-2.

A completare il successo algherese ci pensa Walter Barroi. Il giocatore di Carbonia, confermando l’ottimo momento di forma, supera Manuel Broccia per 3-1 con una prestazione di grande solidità, fissando il risultato sul definitivo 5-2.

Da sottolineare anche l’ottima prova del Tennistavolo Guspini, che ha saputo mettere in difficoltà la formazione ospite, dimostrando qualità tecniche e determinazione nonostante la sconfitta.

Per Il Cancello Alghero arriva dunque un altro risultato significativo, che conferma il positivo avvio di stagione della squadra composta da Bukin, Tiloca e Barroi, capace di imporsi anche nelle situazioni più complicate.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 14 novembre alle ore 16:30, quando Il Cancello Alghero tornerà davanti al proprio pubblico per affrontare il Tennistavolo Paulilatino nella palestra di via Achille Grandi 23, in un’altra importante sfida del campionato nazionale di Serie C1.