Tennis Tavolo Alghero, mezzo secolo di storia e nuova stagione ai nastri di partenza

Dopo aver recentemente tagliato il traguardo dei cinquant’anni di attività, la più antica società cittadina di tennis tavolo, il Gruppo Sportivo TTG Alghero, si appresta a iniziare la nuova stagione agonistica. Il club prenderà parte ai campionati regionali Master e D2 schierando un organico composto da atleti confermati e nuovi innesti, tra i quali figura Efisio Pisanu, reduce dalla partecipazione al campionato mondiale over 80 in Corea del Sud.

Per la stagione in corso la società si avvale del supporto dei partner Target Service e Casevacanzaalghero.it e si presenta con un assetto dirigenziale rinnovato: alla presidenza Francesco Mortello, affiancato dal vicepresidente Emilio Maiello, dal segretario Antonio Spissu, dal socio fondatore Giuseppe Mancino e da Leonardo Palladino. Il programma operativo prevede interventi mirati al potenziamento del settore giovanile, della sezione femminile e dell’attività amatoriale.

Parallelamente all’attività agonistica sono aperte le iscrizioni per le sezioni giovanili e adulti, con sessioni di allenamento condotte da un tecnico federale. Le sedute si tengono presso la palestra di via Biasi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 20:00 alle 21:00. Per informazioni e adesioni la società ha messo a disposizione l’indirizzo e-mail gsttalghero@libero.it e l’infoline al numero 392/6929158.