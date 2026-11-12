Tennis, Serie A2: il Tc Alghero MP Finance si gioca la promozione contro il Tc Lecco

Sarà il Tc Lecco l’avversario del Tc Alghero MP Finance nei playoff promozione del campionato nazionale di Serie A2 maschile a squadre. È questo l’esito del sorteggio effettuato martedì mattina negli uffici federali di Roma.
La squadra guidata da capitan Gino Asara affronterà la formazione lombarda in un doppio confronto: la gara d’andata si disputerà domenica 22 novembre sul green-set di Maria Pia, mentre il match di ritorno è in programma sette giorni dopo in Lombardia, sul velocissimo play-it. Proprio la rapidità della superficie dei campi lecchesi rappresenta una delle principali insidie per la trasferta della compagine catalana.
Il Tc Lecco si presenta all’appuntamento con un organico solido, composto da cinque tennisti di categoria italiana 2.3: Giulio Perego, lo spagnolo Alejandro Garcia Carbajal, il giocatore del vivaio Tommaso Vola e l’italo-venezuelano Juan Jose Bianchi. Completano la rosa altri due elementi cresciuti nel vivaio, Ottaviano Martini (2.5) e Cristian Giudici (2.8).