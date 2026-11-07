Tennis, Serie A2: il Tc Alghero MP Finance chiude la regular season a Genova già sicuro dei playoff

Si chiude domani la regular season del girone 4 nel campionato nazionale di Serie A2 di tennis maschile a squadre. Il Tc Alghero MP Finance, capolista solitaria e già sicura del pass per i playoff-promozione, sarà di scena sui campi del Tc Genova 1893, seconda forza del girone e già certa della permanenza nella categoria. La sfida ligure prevederà la formula di quattro singolari e due doppi, con inizio dei match fissato per le ore 9:00.

Il quadro della 6ª giornata:

Tc Genova 1893 – Tc Alghero MP Finance (ore 9:00)

Amp Pavia – Ct Bologna (ore 10:00)

La classifica:

Tc Alghero MP Finance – 13 punti

Tc Genova 1893 – 10 punti

Amp Pavia – 5 punti

Ct Bologna – 0 punti