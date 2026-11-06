Tennis, il Trofeo Riviera del Corallo incorona Proli e Pia sui campi del Tc Alghero

Si è conclusa con grande partecipazione l’edizione 2026 del Trofeo Riviera del Corallo, torneo di Terza e Quarta categoria disputato sui campi in green set del Tennis Club Alghero. Sono stati ben 152 gli atleti protagonisti del torneo, impegnati in cinque differenti tabelloni sotto la direzione dei giudici arbitro Giovanni Delogu e Giuseppe Calise, assistiti da Massimo Contini.

Nel tabellone di Terza categoria maschile, il titolo è andato all’alfiere del Tc Porto Torres Enrico Proli, che in finale ha superato il portacolori di casa Giacomo De Santis. Derby tutto firmato Tc Porto Torres nella finale femminile, dove Eleonora Pia si è aggiudicata il trofeo battendo la compagna di circolo Karol Urru.

Per quanto riguarda i tabelloni di Quarta categoria, Valter Tramaglino (Accademia Sassari) si è imposto in campo maschile su Simone Dore (Tc Ploaghe), mentre nel femminile Alice Faedda (Tc Porto Torres) ha conquistato la vittoria superando Ariel Contini (Tc Alghero). Tra gli Nc, infine, affermazione di Alessandro Manca, che si è aggiudicato il primo posto battendo Massimo Masala (Tc Ploaghe).

Il calendario del Tc Alghero non si ferma: il prossimo appuntamento sui campi di impianti cittadini è in programma a fine novembre con il Torneo Rodeo riservato alla Quarta categoria.