Tennis A2, Il Tc Alghero MP Finance chiude in testa e vola ai playof

Si chiude nel segno del primato in classifica la regular season del Tc Alghero MP Finance. Nel sesto e ultimo turno del girone 4 del campionato nazionale di Serie A3 di tennis maschile a squadre, la formazione guidata da capitan Gino Asara ha conquistato un pareggio per 3-3 sui campi del Tc Genova 1893, risultato che ne blinda definitivamente la prima posizione solitaria a quota 14 punti.

Il confronto in terra ligure ha visto le due compagini dividersi equamente i punti in palio, con due successi in singolare e uno in doppio per parte. Per il sodalizio algherese sono arrivate le affermazioni individuali di Benjamin Lock (6-4, 6-0 a Simone Agostini) e Gabriele Maria Noce (6-2, 7-6 su Mirko Lagasio), mentre Luca Fasciani e Nicolò Serra si sono arresi rispettivamente a Matteo Rusca (3-6, 6-2, 6-4) e Francesco Picco (6-0, 6-0). Nei doppi, la coppia formata da Lock e Noce ha sconfitto Lagasio-Spinetta per 6-1, 6-4, mentre il duo Fasciani-Serra è stato superato da Agostini-Picco con il punteggio di 6-2, 7-5.

Grazie a questa prestazione, il Tc Alghero MP Finance si è garantito l’accesso ai playoff promozione, in programma con la formula di andata e ritorno nelle giornate di domenica 22 e domenica 29 novembre. L’avversaria dei giallorossi verrà definita martedì mattina a Roma attraverso il sorteggio ufficiale del tabellone finale.

Il quadro del campionato

Risultati 6ª giornata:

Tc Genova 1893 – Tc Alghero MP Finance 3-3

Amp Pavia – Ct Bologna 2-4

Classifica finale Girone 4:

Tc Alghero MP Finance – 14 punti (qualificata ai playoff)

Tc Genova 1893 – 11 punti

Amp Pavia – 4 punti

Ct Bologna – 3 punti