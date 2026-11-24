Teatro Civico di Alghero, sabato in scena “Viaggio in Italia” per donare un defibrillatore alla città

Cultura e prevenzione si incontrano sul palco del Teatro Civico «Gavì Ballero». Sabato 28 novembre, alle 20.30, andrà in scena Viaggio in Italia, quinto appuntamento della stagione autunnale di Teatri di Prima Necessità organizzata da Teatro d’Inverno e inserita nel calendario degli eventi del “Cap d’Any a l’Alguer 26/27”, promossi da Fondazione Alghero e Comune.

La serata sarà l’occasione per ufficializzare la dotazione del Teatro di un defibrillatore automatico donato dal Rotary Club Alghero e dal Rotaract Club di Alghero: un presidio di emergenza fondamentale messo a disposizione degli spettatori, degli artisti e dell’intera comunità. Nel corso dell’evento il pubblico avrà inoltre la possibilità di contribuire, attraverso un’offerta libera e volontaria, al miglioramento delle dotazioni e dei servizi della struttura.

Sul palco andrà in scena una produzione firmata Akròama e tratta dal celebre diario di viaggio di Johann Wolfgang Goethe, interpretata da Emanuele Bosu e Angelo Trofa, che ne cura anche la regia. Lo spettacolo accompagna il pubblico tra le rovine di Roma, le strade di Napoli e i paesaggi della Sicilia, ripercorrendo gli appunti di uno scrittore capace di osservare il clima e gli incontri umani con la stessa curiosità riservata ai grandi monumenti. A oltre due secoli di distanza, i due attori rileggono quelle pagine in chiave ironica, ponendo una domanda attuale: quanto dell’Italia raccontata da Goethe sapremmo ancora riconoscere oggi?

«Il Rotaract Club di Alghero è un’associazione giovanile internazionale senza fini di lucro che promuove il volontariato e realizza progetti a favore delle comunità locali e internazionali», spiegano dal Club presentando l’iniziativa. «Attraverso le nostre attività favoriamo la crescita personale e professionale dei giovani e promuoviamo valori fondamentali quali il servizio, l’amicizia, l’etica e la cooperazione. È proprio da questi principi che nasce un gesto concreto per rafforzare la sicurezza degli spazi pubblici e la tutela della salute, attraverso la donazione di uno strumento salvavita fondamentale in caso di arresto cardiaco. Insieme al Rotary Club Alghero vogliamo rendere il Teatro Civico un luogo non soltanto di cultura e aggregazione, ma anche sempre più attento al benessere di chi lo frequenta».

Per partecipare alla serata è possibile prenotare tramite WhatsApp al numero 376 248 6698 oppure scrivendo all’indirizzo email prenota@teatrodinverno.it. La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, e con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Alghero.