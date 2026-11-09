«Tagliati 64 milioni a Forestas, tradite le aspettative di centinaia di lavoratori»

«Togliere a Forestas la disponibilità delle risorse sulle quali aveva costruito la propria programmazione, significa compromettere le assunzioni e tradire le aspettative di centinaia di persone che attendono da anni un lavoro stabile. È uno scippo di futuro che la Sardegna non può accettare». È la denuncia di Michele Pais, consigliere comunale di Alghero ed ex presidente del Consiglio regionale, sulla situazione finanziaria dell’Agenzia Forestas e sulle conseguenze per il programma di reclutamento.

«Forestas avrebbe potuto procedere all’assunzione di 800 unità come da programma definito nel 2023, se non fosse che con legge regionale n. 20 del 21 settembre 2026, nell’Allegato 1, parte B, dettagliata nella delibera di Giunta n. 47/21 del 23 settembre 2026, la Giunta Todde abbia previsto una riduzione di 32 milioni di euro nel 2027 e altri 32 milioni nel 2028. Una decisione politica che mortifica qualsiasi programma assunzionale»

«Parliamo di circa ottocento assunzioni attese e di un percorso di rafforzamento dell’Agenzia avviato nella precedente legislatura regionale. Un programma che doveva dare risposte concrete su due fronti: assicurare personale ai cantieri della Sardegna e offrire una prospettiva occupazionale stabile a persone rimaste troppo a lungo nell’incertezza. Oggi quella prospettiva viene nuovamente messa in discussione. È assurdo che si parli di fermare l’emorragia dello spopolamento, soprattutto delle aree interne, e poi si lascino 800 giovani senza prospettiva».

Per Pais, la questione investe anche il ruolo dell’Agenzia: «Non è soltanto un problema di risorse economiche. Impedire che una programmazione del personale trovi attuazione significa mortificare l’autonomia organizzativa e la capacità operativa di Forestas. Si chiedono all’Agenzia interventi, manutenzioni, prevenzione e presidio del territorio, ma poi vengono meno le certezze necessarie per organizzare uomini, mezzi e attività».

Da qui la richiesta: «La Giunta Todde e il Consiglio regionale assicurino nuovamente a Forestas le risorse necessarie, con una destinazione chiara e immediatamente utilizzabile per attuare il piano del personale, rafforzando le strutture operative e amministrative. Servono coperture certe, un cronoprogramma pubblico e il rispetto degli impegni», conclude Pais.