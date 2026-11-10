Suolo pubblico 2027 ad Alghero, pubblicato l’avviso: domande entro il 15 dicembre

È stato pubblicato oggi dal Settore IV Demanio e Patrimonio del Comune di Alghero l’avviso pubblico della procedura volta ad acquisire le istanze per l’occupazione di suolo pubblico a carattere Permanente o Temporaneo per l’anno 2027, in favore dei titolari di Pubblici Esercizi di Somministrazione di Alimenti e Bevande, con esclusione dei restanti esercizi (commerciali e artigianali). Le istanze relative all’occupazione in forma Permanente per l’intero anno 2027 dovranno essere presentate entro il termine del 15 dicembre 2026. Contestualmente sono state prorogate al 28 febbraio 2027 le concessioni relativamente ai suoli autorizzati alla data di presentazione dell’istanza.

Entro il termine del 15 dicembre, i titolari degli esercizi dovranno presentare istanza di rinnovo della concessione e di proroga della stessa. Gli uffici infatti dovranno espletare tutte le pratiche entro i primi mesi dell’anno, condizione che consente agli operatori di continuare l’occupazione in regime di proroga. Le istanze per il rilascio della concessione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma regionale Suape. Nello stesso procedimento di richiesta suolo, può essere fatta istanza per il posizionamento dell’ecobox destinato al mascheramento e alla custodia dei contenitori per la raccolta differenziata. Le istanze di proroga delle concessioni rilasciate per l’annualità 2026 e in scadenza al 31 dicembre 2026 finalizzate alla prosecuzione dell’occupazione fino al 28 febbraio 2027 dovranno essere invece trasmesse all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.alghero.ss.it

Relativamente alle istanze di occupazione in forma temporanea, queste potranno essere prese in esame anche successivamente al termine stabilito.

Alle istanze devono essere allegati i seguenti elaborati:

A. Planimetria, conforme all’allegato “C” posto in calce al Regolamento di cui alle predette deliberazioni di Consiglio comunale n.27/2025 e n.41/2025, sottoscritta da un tecnico abilitato, con dimensioni e ingombri, in scala 1:100 o 1:200, dell’area urbana limitrofa all’intervento, evidenziando l’esatta ubicazione e dimensione dell’area richiesta in concessione e degli allestimenti previsti; dalla planimetria dovrà risultare il rispetto dei limiti di cui all’articolo 20 del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i (Codice della Strada) e al punto 9 del Regolamento;

B. Rappresentazione grafica o fotografica a colori degli elementi che si intendono posizionare all’interno dell’area richiesta, compresa la rappresentazione del mascheramento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti (ecobox);

C. Ogni altro documento che il Servizio competente ritiene utile ad una migliore comprensione del progetto o necessario ai fini istruttori, comprese le eventuali liberatorie.

L’avviso pubblico con l’allegato con l’identificazione delle zone è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it