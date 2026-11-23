Strappo nella maggioranza contro Colledanchise: «Accuse gravi sulla gestione mafiosa, se ha prove vada nelle sedi giudiziarie»

Scontro aperto all’interno della maggioranza consiliare di Alghero. I gruppi che sostengono l’amministrazione hanno diffuso una dura nota di replica in merito alle recenti dichiarazioni del consigliere di maggioranza Colledanchise, finite al centro del dibattito politico per i riferimenti a una presunta «gestione mafiosa della cosa pubblica».

Parole che, secondo gli alleati di coalizione, «non possono essere derubricate a semplice dialettica politica, seppure aspra e franca», poiché «toccano la credibilità delle istituzioni e il lavoro quotidiano dell’intera Amministrazione».

Nel documento, il resto della maggioranza prende «fermamente le distanze da queste gravi dichiarazioni che, se avesse prove alla mano, richiederebbero immediati riscontri nelle sedi competenti; in caso contrario, rappresentano un attacco grave e infondato nei confronti della macchina amministrativa e della stessa coalizione».

Pur riconoscendo che il confronto interno possa essere «attraversato da sensibilità diverse o da legittime posizioni critiche», nella nota si sottolinea la necessità di mantenere la discussione «sul piano della responsabilità e del rispetto dei fatti, senza ricorrere a espressioni che alimentano sospetti generalizzati e minano la fiducia dei cittadini».

Da qui l’invito diretto rivolto al collega di maggioranza affinché chiarisca la propria posizione senza margini di incertezza: «Non accettiamo ambiguità, accuse di tale gravità non possono essere lanciate nel dibattito pubblico come semplici provocazioni: se il Consigliere è in possesso di elementi concreti a sostegno di quanto affermato, ha il dovere morale e istituzionale di portarli immediatamente nelle sedi giudiziarie competenti; in caso contrario, si tratta di illazioni gravissime e diffamatorie che danneggiano l’immagine della città e il lavoro quotidiano di chi amministra».

La nota si conclude con un richiamo al decoro e ai doveri legati agli incarichi pubblici: «Ricoprire un ruolo istituzionale significa prima di tutto onorarlo con il lavoro, con l’impegno quotidiano e con il senso di responsabilità, rispettando le persone e assumendosi fino in fondo la responsabilità delle proprie parole e delle proprie azioni».