Strappo di Aeroitalia su tre rotte. La Regione diffida la compagnia: «Pronti a estrometterla»

È scontro aperto sui cieli della Sardegna. Nella serata di martedì 17 novembre Aeroitalia ha inviato una Pec alla Regione comunicando formalmente l’intenzione di presentare disdetta su tre tratte in continuità territoriale: Cagliari – Fiumicino, Cagliari – Linate e Alghero – Fiumicino.

Una mossa che ha provocato l’immediata reazione dell’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, che definisce la scelta della compagnia «un atto unilaterale e in contrasto con i principi generali del servizio pubblico che lo stesso vettore aveva accettato di prendere in carico nei mesi scorsi».

Secondo quanto ricostruito dall’esponente dell’esecutivo, la decisione arriva al termine di settimane di confronto in cui la Regione «ha cercato pazientemente di trovare ogni soluzione che contemperasse la necessità primaria di tutelare il sacrosanto diritto alla mobilità dei cittadini sardi e la sostenibilità economica del servizio in un momento delicato causato dai gravi rincari del costo carburante». Manca punta il dito contro la condotta del vettore: «L’atteggiamento di Aeroitalia in queste settimane è sempre stato poco trasparente, oscillante tra le costanti minacce di disdetta e le altrettanto costanti richieste di ristori economici. Solo pochi giorni fa la stessa Aeroitalia aveva espresso l’intenzione di sottoscrivere l’atto aggiuntivo per l’erogazione dei ristori che la Regione Sardegna aveva quantificato seguendo le linee guida di Enac e Ministero dei Trasporti e oggi comunica formalmente la disdetta».

«Questi comportamenti altalenanti e imprevedibili non fanno bene ai sardi e alla Sardegna, che hanno bisogno di un partner solido e affidabile capace di assicurare la certezza dello spostamento dei cittadini residenti», prosegue l’assessora, ribadendo che l’amministrazione ha sempre mantenuto un approccio costruttivo nel rispetto delle regole.

La Regione annuncia quindi contromisure immediate sul piano legale e contrattuale: «Notificheremo immediatamente ad Aeroitalia i propri obblighi, che riguardano la prosecuzione del servizio su tutte le rotte compensate, per cui è stato sottoscritto un impegno fino al 2029, e il rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale per le rotte non compensate, che impongono il mantenimento del servizio per almeno sei mesi dalla data della disdetta».

In chiusura, l’esponente della Giunta Todde lancia un chiaro avvertimento: «Qualora Aeroitalia non dovesse rispettare questi obblighi, la Regione Sardegna utilizzerà tutti gli strumenti a sua disposizione per tutelare la sicurezza dei propri collegamenti aerei, compresa l’estromissione della compagnia da tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna».