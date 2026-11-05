Stangata sulla ricettività abusiva: la Guardia di Finanza commina oltre 116 mila euro di multe

Un’offensiva a tutto campo contro l’evasione fiscale e l’abusivismo nel settore turistico e ricettivo. È il bilancio del piano straordinario di controlli condotto durante la stagione estiva dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, che ha passato al setaccio il settore degli “affitti brevi” dalla Costa Smeralda fino ai comuni dell’entroterra.

L’operazione delle Fiamme Gialle si è concentrata sull’incrocio dei dati estrapolati dalle principali piattaforme di prenotazione online (OTA) con la Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive. Le verifiche digitali sono state poi affiancate da sopralluoghi sul campo per accertare il possesso e la corretta esposizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) e del relativo codice regionale (IUN).

L’esito delle ispezioni ha portato all’elevazione di numerose sanzioni amministrative per violazioni in materia di sicurezza degli immobili, omessa esposizione dei codici identificativi ed esercizio abusivo della professione ricettiva, per un totale complessivo che supera i 116.000 euro.

Tra i vari interventi condotti, gli investigatori hanno portato alla luce il caso emblematico di un immobile ad Olmedo. Il proprietario, del tutto privo di Partita IVA e delle relative autorizzazioni amministrative, non solo gestiva l’attività ricettiva in totale assenza di CIN e IUN, ma offriva ai propri clienti anche un servizio integrato di noleggio auto a 50 euro al giorno. La ricostruzione induttiva dei ricavi operata dai finanzieri ha permesso di constatare oltre 60.000 euro di proventi completamente nascosti al fisco. Per il gestore della struttura è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica per la mancata comunicazione delle generalità degli ospiti al portale “Alloggiati Web” della Polizia di Stato.

Le attività di controllo confermano la costante attenzione della Guardia di Finanza verso il fenomeno delle locazioni turistiche irregolari, a tutela della concorrenza leale tra gli operatori del settore, dei consumatori e del patrimonio erariale.