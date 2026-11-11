Sorvegliato speciale compra casa senza dichiararla: maxi sequestro della Finanza

Aveva l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione del proprio patrimonio, ma ha acquistato un immobile senza segnalarlo alle autorità. I finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari hanno eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per un valore di 80.000 euro, nei confronti di un residente a Decimoputzu già gravato da condanne per reati contro il patrimonio e la persona e sottoposto alla sorveglianza speciale.

La misura scaturisce dai controlli previsti dalla normativa antimafia, che impone ai soggetti destinatari di misure di prevenzione di comunicare alla Guardia di Finanza, entro 30 giorni e per dieci anni, ogni variazione patrimoniale superiore a circa 10.300 euro. Dagli accertamenti coordinati dalla Procura di Cagliari è emersa l’omessa segnalazione relativa alla compravendita, portando il Gip del Tribunale a disporre i sigilli sull’abitazione.