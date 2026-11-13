Sfreccia a 234 km/h sulla Sassari-Olbia: patente ritirata e multa fino a 2mila euro

Sfrecciava lungo la Strada Statale 729, in direzione Olbia, a 234 chilometri orari: oltre il doppio rispetto al limite consentito su quel tratto. Protagonista della folle corsa, fermata dalla Polizia Stradale del Distaccamento di Tempio Pausania, è un automobilista di 42 anni residente in Gallura.

L’auto è stata agganciata a più di settecento metri di distanza dagli agenti, impegnati in un posto di controllo con il Telelaser TruCam per prevenire gli incidenti sulle principali strade della provincia di Sassari. Vista l’andatura altissima, fermare la vettura in sicurezza ha richiesto una manovra particolarmente delicata: all’alt dei poliziotti, il conducente ha inchiodato bruscamente, ma per via della velocità è riuscito ad arrestare la marcia soltanto qualche metro oltre la piazzola di sosta indicata.

Per il 42enne sono scattate immediatamente le sanzioni previste dal Codice della Strada per chi supera i limiti di oltre 60 km/h: ritiro immediato della patente (che ora rischia una sospensione fino a un anno), taglio di 10 punti e una multa che può arrivare a duemila euro.

L’episodio rientra in una serie di verifiche mirate contro la guida pericolosa messe in campo negli ultimi giorni dalla Polizia Stradale, un’attività che ha già portato al ritiro complessivo di 15 patenti per eccesso di velocità.