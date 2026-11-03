Serie C, partenza col botto per l’Amatori Rugby Alghero: Capoterra travolto 80-12 a Maria Pia

Esordio con vittoria netta per la squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero. Sul prato di Maria Pia, la formazione guidata in panchina da Marco Spirito e Cipriani ha inaugurato il nuovo campionato di Serie C travolgendo il Capoterra con un perentorio 80-12.

Campioni regionali in carica nella passata stagione, i padroni di casa sono ripartiti a pieno ritmo mettendo a segno dodici mete (dieci delle quali trasformate), a fronte delle due marcature ospiti (con una trasformazione). Tripletta personale per Marrone e doppietta per A. Daga, all’interno di uno score impreziosito dalla meta di Alessandro Pinna, al suo festeggiato debutto tra i seniores.

Il punto di forza dell’Amatori risiede in un assetto capace di unire generazioni distanti: la formazione scesa in campo ha visto la presenza contemporanea di quattro veterani over 44 e ben nove ragazzi nati tra il 2006 e il 2008.

Nell’analisi del post-gara, il tecnico Marco Spirito ha evidenziato l’ordine tattico e la tenuta del gruppo: «Capoterra non è venuto per fare da comparsa, schierando diversi elementi che militano stabilmente in Serie B. Nonostante i pochi allenamenti sulle gambe, abbiamo gestito il match con disciplina e ordine. Ottimo il rendimento della rimessa laterale e della mischia, mentre in gioco aperto possiamo contare su giovani dalle doti atletiche importanti. Tra loro segnalo proprio l’esordio con meta di Alessandro Pinna, un ragazzo dalle ottime prospettive».

Spirito si è poi soffermato sul valore dell’organico e sulle prospettive per il prosieguo del torneo: «La nostra forza è il mix tra esperienza e gioventù, che si integrano a vicenda: oggi abbiamo schierato 4 veteranissimi over 44 e 9 ragazzi classe 2006-2008. Ora riprendiamo a lavorare per i prossimi impegni con l’obiettivo di confermare sul campo i risultati della scorsa stagione, confidando che si risolvano le problematiche burocratiche che lo scorso anno hanno impedito una promozione strameritata».