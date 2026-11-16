Serie C di rugby, il derby è dell’Amatori: battuto 53-3 l’Alguer Rugby

La squadra cadetta dell’Amatori Rugby Alghero si aggiudica il derby cittadino e prosegue a punteggio pieno il proprio avvio di stagione, centrando il secondo successo in altrettante gare disputate. Domenica 15 novembre, nella sfida esterna contro l’Alguer Rugby valida per la terza giornata del campionato regionale di Serie C, la formazione guidata dai tecnici Marco Spirito e Cipriani si è imposta con un netto 53-3.

Per i campioni regionali in carica si trattava del secondo impegno ufficiale dopo l’esordio travolgente del 1° novembre contro il Capoterra (vinto 80-12). Il derby ha però richiesto all’Amatori di superare una prima parte di gara complessa, nella quale l’organizzata difesa avversaria e qualche errore di troppo hanno frenato la manovra. Dalla chiusura della prima frazione e per tutta la ripresa, tuttavia, la squadra ha alzato i ritmi, dando piena concretezza al proprio gioco.

«Siamo stati dominanti in mischia chiusa e la nostra rimessa laterale è stata eccellente», commenta l’allenatore Marco Spirito. «È stata una partita molto dura sul piano fisico. Nel primo tempo siamo rimasti imbrigliati dalla loro difesa e abbiamo commesso tanti errori evitabili. Dalla fine della prima frazione e nel secondo tempo, però, siamo riusciti a concretizzare la grande mole di gioco prodotta».

Sul tabellino finale l’Amatori ha iscritto otto mete, mantenendo inviolata la propria linea. Protagonista sotto i pali è stato Andreetto, autore di una doppietta, affiancato dalle marcature singole di Pinna, Marrone, Deligios, Lanciotti, Cipriani e Prime. Gli unici tre punti dell’Alguer Rugby sono arrivati su calcio di punizione.

Il riconoscimento di migliore in campo è stato assegnato ad Alessandro Pinna, classe 2008, già a segno all’esordio tra i seniores nella gara precedente contro il Capoterra. Della stessa annata è anche Andreetto: un segnale importante della qualità dei giovani innesti, inseriti con profitto accanto ai giocatori più esperti della rosa.

In chiusura, mister Spirito guarda già ai prossimi impegni mantenendo alta l’attenzione: «È un ottimo risultato, che premia il lavoro svolto dai ragazzi in allenamento. Sono soddisfatto, anche se dobbiamo ancora limare qualche piccola imperfezione».