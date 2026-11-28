Serie B femminile, scontro diretto al PalaManchia: la SAP Alghero sfida il Basket Settimo per l’aggancio

Ottava giornata del campionato di Serie B femminile per la SAP Alghero, che sabato 28 novembre alle 19:00 ospita al PalaManchia il Basket Settimo. Le ospiti occupano il sesto posto con 4 punti, frutto di due vittorie, e precedono di una posizione le algheresi, settime a quota 2 con un successo all’attivo: un confronto diretto che, in caso di vittoria, permetterebbe alla SAP di agganciare le avversarie in classifica.

La squadra allenata da Mario Simula e sostenuta da Geocoss Costruzioni, alla prima stagione nella categoria, ha dedicato l’intera settimana alla preparazione della gara con l’obiettivo di presentarsi nelle migliori condizioni davanti al pubblico di casa. Al fianco della società anche Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.

«Settimo è una squadra solida, che ci precede di una vittoria e arriverà ad Alghero con le idee chiare – spiega coach Mario Simula –. In settimana abbiamo lavorato bene, con intensità e attenzione ai dettagli. Servirà una partita di grande attenzione difensiva e continuità in attacco per tutti i quaranta minuti. Il PalaManchia può fare la differenza e contiamo sul sostegno del nostro pubblico».

Gli impegni del settore giovanile Fine settimana intenso anche per il vivaio giallorosso. In campo maschile, sabato alle 18:30 l’Under 17 Eccellenza è di scena a Terralba; domenica al PalaManchia l’Under 13 affronta S. Basket alle 9:45, mentre alle 12:00 l’Under 17 Gold riceve Tempio.

Le giovanili femminili, sostenute dal main sponsor Centro MeC, scendono in campo sabato alle 17:00 con la SAPB Under 13, ospite della Dinamo Pol. Domenica alle 16:00 è in programma il derby Under 17 sul campo della Mercede, che punta ad agganciare la SAP in classifica. Il programma prosegue mercoledì 2 dicembre con due gare in contemporanea alle 19:00: l’Under 15 in trasferta a Nulvi e l’Under 14 in casa contro la Dinamo Lab.

Dalla prima squadra, al debutto in Serie B, fino ai più giovani, la SAP vive una settimana che racconta la crescita dell’intero movimento. I riflettori restano però puntati sul PalaManchia, dove il match contro il Basket Settimo stabilirà se le giallorosse sapranno compiere un passo avanti in graduatoria.