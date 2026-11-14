Serie B Femminile, la SAP Alghero sfida il Basket Su Planu nel ricordo di “Tore” Serra

Ci sono partite che vanno oltre il risultato, e quella di stasera a Cagliari è una di queste. Per la sesta giornata di Serie B Femminile, la SAP Alghero affronta la prima trasferta della stagione sul campo del Basket Su Planu, in una serata segnata dal ricordo di Salvatore Antonio “Tore” Serra. Il presidente della FIP Sardegna è scomparso domenica 8 novembre: proprio lui, alla fine degli anni Ottanta, aveva fondato la società di Su Planu, diventata negli anni una seconda famiglia per generazioni di ragazzi. Prima della palla a due, il palazzetto osserverà il minuto di silenzio disposto dalla FIP Sardegna per tutte le gare regionali fino a domenica 15 novembre. Un momento di raccoglimento che unirà le due squadre nel nome di chi ha dedicato la vita alla pallacanestro sarda.

Poi parlerà il campo, e per la SAP la posta in gioco è chiara. La squadra sostenuta da Geocoss Costruzioni cerca la prima vittoria stagionale contro un avversario che finora ne ha conquistata una sola. Coach Simula e le sue ragazze sanno che le ultime due partite hanno lasciato lezioni importanti, sia sul piano fisico sia su quello tecnico, e stasera vogliono dimostrare di averle imparate. La chiave sarà crescere nella gestione dei momenti decisivi, quelli in cui una gara si chiude o rischia di scivolare via. Un cammino che il club porta avanti anche grazie al fondamentale sostegno dei partner Frecce delle Grotte Srl, Clima Servizi e Colorificio San Marco.

Anche il settore giovanile vive un fine settimana senza pause. Si comincia sabato 14 novembre alle 15:30 con l’Under 14 maschile, ospite della Pol. Dinamo, mentre domenica 15 novembre alle 18:00 l’Under 17 Eccellenza ospiterà il Genneruxi. Weekend intenso anche per il comparto femminile, affiancato dal main sponsor Centro Mec: sabato 14 novembre alle 16:30 l’Under 15 scenderà in campo a Cagliari contro la Virtus, mentre domenica 15 novembre alle 12:00 l’Under 17 sarà impegnata sul parquet di Nuoro. I riflettori, però, sono già puntati su lunedì 16 novembre, quando alle 19:00 andrà in scena il derby Under 19 femminile: SAP e Mercede si presentano appaiate in vetta alla classifica e la sfida varrà il primo posto solitario. Le giovani algheresi sono pronte a giocarsela davanti al proprio pubblico.