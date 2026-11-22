Il Tennis Club Alghero vede da vicino il traguardo della Serie A1. Davanti al pubblico amico degli impianti di Maria Pia, la formazione catalana si è imposta con un netto 5-1 sul Tennis Club Lecco nel primo atto della finale play-off. Un punteggio rotondo che premia la tenuta mentale dei padroni di casa, capaci di spuntarla in diversi incroci lottati fino all’ultimo scambio.
I singolari indirizzano il match L’avvio di giornata è subito nel segno dei locali grazie alla prova autoritaria di Benjamin Lock, che lascia appena due game a Tommaso Vola (6-2, 6-0). Molto più sofferta la seconda sfida, dove Lorenzo Carboni è costretto alla rimonta contro Giulio Perego prima di chiudere sul 3-6, 7-6, 6-4.
I lombardi provano a restare in scia conquistando l’unico punto della loro trasferta al termine di una vera e propria maratona: Ottaviano Martini riesce infatti a piegare Michele Fois al tie-break del terzo set (6-7, 6-3, 7-6). Ci pensa però Gabriele Maria Noce a ristabilire le distanze per gli algheresi, ribaltando l’iniziale svantaggio contro Juan José Bianchi (6-7, 6-3, 6-2) e fissando il parziale sul 3-1.
Doppi perfetti, ora l’ultimo ostacolo La superiorità del club sardo si conferma anche nelle sfide a coppie. Il tandem composto da Lock e Carboni archivia la pratica Perego-Bianchi in due set (6-4, 6-2), mentre il duo Noce-Fois completa l’opera al super tie-break contro Vola e Martini (6-2, 3-6, 10-8).
Con questo prezioso margine, la squadra algherese si presenterà domenica prossima in Lombardia per la gara di ritorno. Nonostante il vantaggio accumulato, servirà la massima concentrazione per difendere il risultato su un campo tradizionalmente ostico e coronare così l’inseguimento alla massima serie.