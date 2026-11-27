Serie A1 di rugby, l’Amatori Alghero sfida a Maria Pia la capolista imbattuta Unione Rugby Capitolina

Domenica alle 14.30 l’Amatori Rugby Alghero torna in campo a Maria Pia per affrontare l’Unione Rugby Capitolina. Dopo tre giornate, la formazione romana è imbattuta e condivide il primo posto del girone 1 di Serie A1 con Calvisano, a quota 14 punti.

L’Amatori arriva all’appuntamento forte della vittoria per 32-30 ottenuta a Parma: il primo successo della stagione, arrivato con quattro mete e il conseguente punto di bonus. Nelle due settimane successive la squadra di Marco Anversa ha lavorato intensamente per preparare il confronto con un’avversaria che ha finora superato Pesaro, Piacenza e Cavalieri.

«L’unica cosa che voglio che leggano i ragazzi è che questo weekend arriva la prima in classifica. Arriva ad Alghero e ci troverà con un entusiasmo incredibile. Ci siamo preparati per due settimane cercando di capire come poter contrastare una squadra che quest’anno non ha ancora perso», afferma Anversa.

Il colpaccio di Parma ha infuso nuova fiducia nell’ambiente. Il tecnico chiede ora ai suoi giocatori di portare quella stessa convinzione anche nella gara di domenica: «La vittoria di Parma ha fatto capire a tutto l’ambiente e a tutti i ragazzi che in questa serie ci possiamo stare e possiamo dire la nostra. La parola chiave di cui abbiamo parlato in queste due settimane è sfida: è attraverso il concetto della sfida che sarà importante capire che possiamo batterli, possiamo sfidarli. Una sfida si può vincere o si può perdere, ma da una sfida non ci si tira mai indietro».

La Capitolina porta a Maria Pia anche il blasone di un club che ha militato nel Super 10, allora massima serie italiana, formando nel proprio vivaio atleti approdati fino alle rappresentative nazionali. Un avversario di prestigio che spinge Anversa a chiamare a raccolta gli sportivi di Alghero e dell’intera Isola: «Aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni — conclude l’allenatore —. Questo è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di rugby che vivono in Sardegna».