Screening del tumore del collo dell’utero: giornate straordinarie di prevenzione gratuita

La Asl di Sassari potenzia le attività di sensibilizzazione, promozione e prevenzione oncologica organizzando, nei mesi di novembre e dicembre, delle giornate straordinarie dedicate alla prevenzione del carcinoma della cervice uterina.

Tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni che non abbiano eseguito un Pap test nell’ambito dello screening organizzato negli ultimi tre anni potranno accedere gratuitamente al servizio nei sabati concordati. Gli esami si terranno presso il Consultorio familiare di Sassari, situato in via Rizzeddu 21/b (Palazzina C), e presso il Consultorio familiare di Alghero, in via Sanzio 1.

Per prenotare un appuntamento è possibile contattare il numero verde gratuito 800 663355 oppure inviare un’email all’indirizzo prenotascreening@aslsassari.it.

Le giornate dedicate allo screening del tumore del collo dell’utero si svolgeranno secondo il seguente calendario. Sabato 7 e 21 novembre, così come sabato 19 dicembre, il servizio sarà attivo a Sassari. Nelle date del 14 e 28 novembre e del 12 dicembre le attività si terranno contemporaneamente sia a Sassari sia ad Alghero.

“Contro i tumori abbiamo delle armi estremamente efficaci: gli screening oncologici rivestono un ruolo fondamentale nella prevenzione. Per questo invitiamo le donne ad aderire numerose all’iniziativa. Il Pap test consiste in un semplice prelievo di alcune cellule superficiali del collo dell’utero e permette di individuare precocemente lesioni precancerose e tumori in fase iniziale”, spiega Anna Laura Secchi, direttrice della Sc Consultori per la salute della Famiglia.

“Nel caso fosse necessario effettuare ulteriori accertamenti, si riceverà una telefonata dal Centro Screening per fissare un nuovo appuntamento per gli approfondimenti diagnostici richiesti, con agende dedicate, gratuitamente e senza necessità di impegnativa”, conclude Patrizia Carboni, direttrice della Sc di Prevenzione e promozione della salute della Asl di Sassari.