Scontro tra auto e scooter nella zona del porto: un ferito in ospedale

Questa mattina ad Alghero, nell’area urbana a ridosso della zona portuale, uno scontro tra due veicoli ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Il bilancio è di un ferito, trasferito d’urgenza presidio ospedaliero cittadino a causa delle contusioni riportate nell’impatto.

La dinamica dell’incidente, secondo i primi riscontri, sarebbe da attribuire a una manovra di precedenza non rispettata all’altezza di uno degli snodi viari più trafficati della zona. A venire a contatto sono stati un veicolo a quattro ruote e un motociclo. Ad avere le conseguenze più gravi è stato il conducente del mezzo a due ruote, subito raggiunto dal personale sanitario giunto sul posto.

L’arteria stradale è stata temporaneamente messa in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco per consentire la rimozione dei veicoli ed eliminare i pericoli per la viabilità. Gli agenti della polizia locale si sono occupati dei rilievi di rito e della gestione del traffico fino al completo ripristino della circolazione.