Scontro sul numero legale ad Alghero, il centrodestra attacca: «La sinistra non scarichi su di noi le sue assenze»

«Abbiamo evitato di commentare a caldo l’ennesimo episodio in cui questa maggioranza non riesce a garantire il numero legale per lo svolgimento del Consiglio comunale. Ma davanti al tentativo di scaricare sull’opposizione la responsabilità delle proprie assenze e divisioni, è necessario ristabilire la verità». Lo dichiarano i capigruppo dell’opposizione Michele Pais (Lega), Marco Tedde (Forza Italia), Alessandro Cocco (Fratelli d’Italia), Lelle Salvatore (UDC), Massimiliano Fadda (Prima Alghero) e Giovanna Caria (Riformatori).

«Partiamo da un fatto che la maggioranza ha accuratamente omesso: all’apertura della seduta il numero legale è stato garantito proprio dal centrodestra. La nostra presenza ha consentito l’avvio dei lavori e ha permesso anche alle consigliere Esposito e Arcaseda di intervenire e replicare alle segnalazioni dell’opposizione. Accusarci di aver disertato l’aula, dopo aver potuto prendere la parola grazie alla nostra presenza, richiede una notevole faccia tosta».

«All’ordine del giorno figuravano 88 argomenti, ben 84 dei quali riconducibili alle iniziative della minoranza: interrogazioni, mozioni, ordini del giorno e atti di sindacato ispettivo. Un dato che testimonia il lavoro dell’opposizione e mette a nudo la povertà dell’iniziativa politica e amministrativa di chi governa. Tra i pochi punti dell’amministrazione figurava inoltre il Piano di rischio aeroportuale, inserito nonostante non fosse ancora passato in commissione e non fosse quindi pronto per la discussione».

«Il centrodestra è rimasto in aula e ha illustrato le proprie segnalazioni, sollevando anche le criticità del nuovo PUC e la crescente disgregazione politica della maggioranza. Abbiamo poi atteso che la coalizione richiamasse i propri consiglieri per assicurare la prosecuzione dei lavori. Quando è apparso evidente che questo non accadeva, abbiamo chiesto la verifica del numero legale. La maggioranza non è stata in grado di garantirlo e la seduta è stata sospesa. Trasformare una legittima richiesta di verifica in un’accusa di boicottaggio significa tentare di nascondere le proprie responsabilità».

«La difficoltà nel garantire i numeri accompagna questa amministrazione fin dall’inizio della legislatura. Tanto da aver trasformato il ricorso alla seconda convocazione, che consente di svolgere le sedute con appena nove consiglieri, in un’abitudine. Uno strumento previsto dalle regole, certamente, ma il cui utilizzo sistematico rivela tutta l’eterogeneità politica e la fragilità di chi governa».

«È inutile che la sinistra pentastellata si eserciti nel gioco delle tre carte, cercando di attribuire alla minoranza le conseguenze delle proprie difficoltà. La responsabilità politica di garantire il numero legale ricade su chi ha ricevuto il mandato di governare. Non può essere l’opposizione a dover supplire alle assenze della maggioranza, assicurandole ogni volta la sopravvivenza in aula».

«Il fatto che all’ordine del giorno vi siano argomenti proposti dalla minoranza non cambia questo principio. Presentare interrogazioni e mozioni significa esercitare il mandato ricevuto dai cittadini, non assumere l’obbligo di tenere in piedi una maggioranza che non riesce a tenere insieme i propri consiglieri. E sulla sicurezza non accettiamo lezioni: le nostre iniziative dimostrano l’attenzione al tema, mentre chi amministra ha il dovere di fornire risposte concrete, anziché usarle come pretesto polemico».

«Se non hanno più i numeri, chiedano apertamente aiuto e se ne assumano la responsabilità politica. Altrimenti vadano a casa. Evitino però di scaricare sull’opposizione le fibrillazioni di una coalizione che appare sempre più impegnata nella spartizione delle poltrone anziché nell’amministrazione della città».

«Continueremo a fare il nostro dovere: opposizione, controllo e proposta, portando alla luce le contraddizioni di chi governa. Il sindaco e la sua maggioranza rispondano delle proprie assenze e delle proprie divisioni, invece di cercare alibi nei banchi della minoranza. Il centrodestra ha consentito il funzionamento del Consiglio. Il Campo largo non è riuscito a garantire la presenza dei propri consiglieri. È da questo dato che devono partire», concludono i capigruppo.