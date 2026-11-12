Sassari, rogo all’alba nella frazione di San Giovanni: distrutte tre ambulanze

Risveglio d’emergenza questa mattina alle porte di Sassari, dove un violento rogo ha ridotto in cenere tre mezzi di soccorso. L’episodio si è verificato poco prima delle 6 nella borgata di San Giovanni, in via Elio De Cupis.

Quando le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l’area, le fiamme avevano già avvolto i veicoli ricoverati sotto una copertura in legno e lamiera, provocando il cedimento dell’intera struttura. L’intervento del personale operativo è valso a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la zona, evitando che il fronte del fuoco si propagasse ulteriormente, ma per le tre ambulanze non c’è stato nulla da fare.

Non si registra alcun ferito. Sulla vicenda sono ora al lavoro i carabinieri, intervenuti per effettuare i rilievi di rito e fare piena luce sulla natura dell’accaduto.