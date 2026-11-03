Sassari nel mirino dei cyber-attacchi: banchi frigo manomessi in pieno centro

Un’ondata di sabotaggi digitali potrebbe aver toccato anche il territorio sardo. Al centro dei sospetti ci sono due punti vendita della GDO a Sassari, finiti nel mirino di quella che appare come la propaggine locale di una più ampia campagna di pirateria informatica diretta contro la catena del freddo commerciale in Europa e nella penisola.

Il blitz telematico – su cui sono in corso gli accertamenti della Polizia Postale – si sarebbe tradotto in un’alterazione termica improvvisa all’interno di un negozio nel cuore della città. La manomissione dei sistemi di refrigerazione ha fatto impennare la temperatura dei reparti alimentari freschi, compromettendo la merce. Gli investigatori ora lavorano per tracciare il collegamento tra il guasto anomalo e i recenti attacchi hacker che, sfruttando le vulnerabilità dei software di gestione, stanno mettendo a rischio la conservazione degli alimenti nei supermercati di mezza Europa.