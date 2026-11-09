Sassari cuore delle MMA: al Tarantini Fight Club arriva la Cage Warriors Academy

Le grandi arti marziali miste fanno nuovamente tappa a Sassari. Sabato 14 novembre, a partire dalle ore 20:30, la gabbia del Tarantini Fight Club Training Center (via Venezia 7) farà da cornice al Fight Club Championship 21 (FCC 21), evento inserito nel prestigioso circuito Cage Warriors Academy Italy.

La manifestazione, frutto della collaborazione tra Federkombat, FCC e CWA Italy, conferma la città turritana come punto di riferimento nel panorama dei combat sports nazionali e internazionali.

Il programma della serata si preannuncia denso di agonismo: l’avvio sarà affidato ai sei match preliminari dedicati ai talenti regionali, mentre il clou dell’evento vedrà 12 fighters incrociare i guantoni in sei avvincenti sfide di main card. Occhi puntati sugli atleti di casa del Team Tarantini, pronti a difendere il ring tra le mura amiche.

La Main Card della serata:

Matteo Dore vs Francesco Perini (Urban Arena)

Mirko Sassu vs Nouh Yania (La Fenice)

Danilo Gungui vs Riccardo Frau (CL)

Nicola Pontrandolfo vs Michele Pugliesi (La Fenice)

Morgan Capocci vs Alessandro Piscedda (CL)

Antonio Sias vs Lorenzo Cappai (Urban Arena)

L’evento si avvale del supporto dei partner Brave, Karma Immobiliare, Sanna Ascensori e Studio Rei.