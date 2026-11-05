Sardi e genetica, la bufera politica dopo gli interventi di Bartolazzi. L’affondo di Forza Italia

Le recenti affermazioni dell’ex assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi, provocano la dura reazione dei vertici regionali di Forza Italia. Il segretario regionale Pietro Pittalis e il consigliere nazionale Marco Tedde intervengono congiuntamente per contestare le parole dell’ex esponente della Giunta, definendo inaccettabili i passaggi relativi alle presunte caratteristiche genetiche dei cittadini sardi e ponendo l’accento sulle ricadute politiche della vicenda.

«Le dichiarazioni di Bartolazzi, che arriva ad attribuire al DNA dei sardi una predisposizione alla permalosità, all’aggressività e all’introversione, sono inaccettabili, ingenerose e completamente destituite di fondamento», affermano i due esponenti azzurri. «Un giudizio offensivo nei confronti di un’intera comunità, che dimostra una grave mancanza di rispetto e di conoscenza della storia e delle caratteristiche del popolo sardo. I sardi non hanno certo bisogno di lezioni di genetica da chi è arrivato nell’Isola per ricoprire un incarico istituzionale e oggi pretende di spiegare le inefficienze della sanità attraverso presunti difetti genetici dei cittadini».

Al di là della polemica sulle dichiarazioni identitarie, Pittalis e Tedde individuano nel discorso dell’ex assessore elementi di forte rilievo politico rispetto alla gestione del servizio sanitario. Secondo quanto evidenziato dai due rappresentanti di Forza Italia, Bartolazzi ha sostenuto che il problema principale della sanità isolana non risieda nella mancanza di fondi – considerata la dotazione finanziaria regionale di circa quattro miliardi di euro l’anno –, bensì nell’inadeguatezza delle scelte politiche, nella frammentazione degli interventi, nelle nomine legate agli equilibri elettorali e nell’assenza di adeguate competenze nella classe dirigente.

«È un atto d’accusa pesantissimo che investe direttamente la presidente Todde e l’intero Campo largo», proseguono Pittalis e Tedde. «Bartolazzi descrive un sistema nel quale la sanità sarebbe diventata terreno di consenso e di gestione clientelare anziché essere governata secondo criteri di competenza, programmazione e appropriatezza. Parole che chiamano in causa innanzitutto la presidente, che ha scelto Bartolazzi e che detiene la responsabilità politica della sanità regionale».

Secondo i rappresentanti di Forza Italia, la situazione del settore nell’isola presenta oggi «un quadro desolante», caratterizzato da liste d’attesa in aumento, carenza di personale medico e sanitario, criticità nelle strutture e sofferenza della medicina territoriale, con conseguente incremento della mobilità passiva o della rinuncia alle cure da parte dei cittadini.

I due esponenti azzurri sollevano inoltre un interrogativo sul mandato dell’ex assessore: «C’è una contraddizione che Bartolazzi dovrebbe spiegare: se le distorsioni che oggi denuncia erano così evidenti, perché non è riuscito a contrastarle quando era lui a guidare l’assessorato? Le sue parole, tuttavia, confermano dall’interno le criticità di un modello di governo che la Giunta Todde non è stata capace di correggere».

«La Sardegna non ha bisogno di diagnosi sui presunti limiti genetici dei suoi abitanti, ma di una sanità efficiente e di risorse utilizzate bene», concludono Pietro Pittalis e Marco Tedde. «La presidente Todde si assuma le proprie responsabilità: il fallimento della sanità sarda non può essere addebitato ai sardi, ma a chi ha avuto il compito e il potere di governarla».