Sardegna e maltempo, ridimensionata l’allerta: scende la fase di rischio

Quadro meteo in graduale miglioramento in Sardegna e rimodulazione dei livelli di sicurezza. Questo il quadro emerso nel corso dell’incontro con la stampa tenuto questa mattina dal direttore generale della Protezione civile regionale, Mauro Merella, convocato per fare il punto sull’evoluzione del maltempo che ha interessato l’isola.

La novità principale riguarda il declassamento della fase operativa, passata da Preallarme ad Attenzione per le zone precedentemente interessate dall’allerta rossa per rischio idrogeologico. La modifica è stata formalizzata ed evidenziata nel Bollettino di monitoraggio emesso nella mattinata.

Durante il vertice, Merella ha richiamato il funzionamento della macchina dei soccorsi, ricordando come a ciascun codice colore corrisponda una specifica fase operativa a cui sono associate precise azioni di prevenzione e gestione delle emergenze che i sindaci e le strutture territoriali sono tenuti ad attuare; nel caso dell’allerta rossa, la procedura prevede per l’appunto la fase di Preallarme.

La decisione di ridimensionare il livello operativo è giunta a seguito delle analisi del Dipartimento meteoclimatico dell’ARPAS. Alessandro Delitala, direttore del dipartimento, ha spiegato che i fenomeni temporaleschi di forte intensità attesi nelle ultime ventiquattrore si sono effettivamente sviluppati, ma hanno scaricato la loro forza in mare aperto, nel Tirreno, a circa 40-50 chilometri a est delle coste sarde, senza impattare direttamente sulla terraferma come prefigurato dai modelli iniziali.